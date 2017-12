Iphan libera recursos para obras no Museu “Mariano Procópio”

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) liberou R$575.076 para recuperação do entorno dos prédios históricos do Museu “Mariano Procópio” e do parque, além da restauração de peças decorativas. O recurso tem como base emenda do deputado federal Marcus Pestana, e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) entrará com contrapartida de R$50.006,70.

Conforme o diretor do Museu “Mariano Procópio”, Antônio Carlos Duarte, o convênio tem como objetivos viabilizar e melhorar a drenagem do entorno das edificações do complexo histórico e implantar piso e guarda-corpo na área externa do prédio (conhecido como “Anexo”).

Também está prevista a restauração de elementos artísticos e móveis integrados: as estátuas em ferro “Arte” e “Ciências”, os repuxos em ferro (chafarizes) “Agricultura” e “Enfanto Triton”, dois vasos decorativos em mármore e a “Gruta das Princesas”.

O diretor explicou que, como o convênio é de 2013, será necessário reprogramá-lo, ou seja, atualizar custos e cronograma. A etapa seguinte será a licitação, para que, posteriormente, as obras tenham início: “As intervenções no Museu ‘Mariano Procópio’ são feitas por etapas, através de convênios.

Quase todas as instituições no Brasil estão trabalhando assim, principalmente em conjuntura difícil do ponto de vista financeiro, como estamos vivendo agora. Continuamos trabalhando em novos convênios, para viabilizar a requalificação do Museu e a abertura deste importante equipamento público.”

Fonte: Assessoria/PJF