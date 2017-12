Mostra de performances do “ATO” começa no domingo

A partir de domingo, 10, artistas, provocados por outros artistas, apresentarão criações teatrais inéditas na programação do “ATO”, evento promovido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A “Mostra de Performances” acontecerá até quarta-feira, 13, no “Oandardebaixo”, localizado na Rua Floriano Peixoto, nº37, Centro, com entrada gratuita.

Para participar, os artistas realizaram inscrição prévia, por e-mail. Após reunião, para explicação do procedimento e orientações técnicas, os participantes pensaram em provocações e sugestões de cena, que foram sorteadas entre os inscritos. Serão 20 cenas, nos quatro dias de mostra. O evento começa sempre às 21h. No domingo, “Oandardebaixo” abre às 20h, com show ao vivo de Filipe Alvim.

Diretor de cultura da Funalfa, Zezinho Mancini explica que o evento coloca em prática o conceito do “ATO”, que tem como subtítulo “teatro, pensamento e movimento”. “O teatro é uma arte coletiva por essência, então, essa proposta das provocações, em que um artista estimula e modifica a criação do outro, proporciona um momento de troca, de coparticipação, de ação e reação, traduzindo bastante o conceito do nosso evento, que propõe juntar teoria e prática em um mesmo momento”.

Fonte: Assessoria