Projeto cultural do Sesc traz espetáculo teatral e oficina a Juiz de Fora

Mais uma iniciativa do Sesc, integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac coloca as artes-cênicas em evidência. É o "Off Cena - Cena e Rua" que agora chega a Juiz de Fora, na Zona da Mata, promovendo novas atividades culturais.



A programação será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2017, em diferentes endereços, e inclui um espetáculo, uma oficina e um bate-papo.



A primeira atividade, dia 12 (terça-feira), será o espetáculo "Tom na Fazenda". A peça é do autor canadense Michel Barc Bouchard, dramaturgo pouco montado no Brasil. O espetáculo gira em torno de um homem que descobre, no velório de seu namorado, em uma fazenda distante, que a sogra ignora a orientação sexual do filho e não faz a menor ideia de quem seja ele. Será no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), a partir das 19h. A entrada é gratuita para trabalhadores do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes, mediante apresentação do cartão do cliente Sesc, válido. Público em geral paga R$10.



Logo na sequência do espetáculo, a partir das 21h, o público poderá participar de um bate-papo com o diretor da peça, Rodrigo Portella, e os atores.



No dia seguinte, 13, haverá a oficina "Palavra, corpo, espaço e som". A proposta é desenvolver um estudo prático sobre a comunicação teatral partindo do uso do espaço e sua relação com o corpo, a voz e as sonoridades, pensando a dramaturgia de uma forma ampla. Será no Sesc Juiz de Fora (Av. Barão do Rio Branco, nº3.090, Centro) das 8h às 12h e das 13h às 17h. A participação é gratuita. As inscrições vão até o dia 11 e podem ser feitas aqui.



Ainda no dia 13, haverá mais uma sessão do espetáculo "Tom na Fazenda", no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), desta vez a partir das 20h.



O "Off Cena-Cena e Rua" é uma ação que associa apresentações de teatro, dança e circo com atividades formativas, como oficinas e bate-papos, para atender aos mais variados públicos, em todas as regiões do estado.



As atrações são selecionadas por meio do Sesc Fomenta Cultura, iniciativa criada com o objetivo de incentivar profissionais que tenham atuação na área artística. O projeto, que está em sua segunda edição, representa um aprimoramento nos processos curatoriais do Sesc.



Em Juiz de Fora, o "Off Cena-Cena e Rua" será realizado em parceria com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e faz parte da programação do "Ato", iniciativa que conjuga diversas formas de produzir e pensar o teatro.

