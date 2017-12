Grupo Galpão comemora 35 anos e faz apresentação única em Juiz de Fora

Uma das companhias mais importantes e premiadas do cenário teatral brasileiro, o Grupo Galpão, com sede em Belo Horizonte, completa 35 anos de trajetória em 2017. Depois de visitar várias cidades do país com a temporada de comemoração, o grupo chega a Juiz de Fora com a turnê realizada pelo projeto SESI no Palco. Fechando a temporada pelo interior do estado, a cidade recebe o Galpão em apresentação única e gratuita do espetáculo "Os Gigantes da Montanha", dirigido por Gabriel Villela. A sessão acontece no dia 7 de dezembro, no Cine Theatro Central, às 20h. Os ingressos serão distribuídos antecipadamente, nos dias 5 e 6 de dezembro, das 9h às 21h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. No dia da apresentação, também haverá distribuição na bilheteria do próprio teatro, uma hora antes do espetáculo.



A programação conta ainda com bate-papo com os atores, que tem como objetivo incentivar a troca de experiência e proporcionar aos participantes a possibilidade de conhecer um pouco mais da história e dos processos criativos dos espetáculos do Grupo Galpão. O encontro será realizado também no dia 7 de dezembro, no Museu Ferroviário Horário, das 9h às 11h. O evento é gratuito e aberto ao público, sujeito à lotação do espaço.



Desde 2015 o projeto SESI no Palco leva apresentações artísticas aos espaços culturais do Serviço e espaços parceiros nas cidades mineiras, com o objetivo de oferecer aos principais pólos e cidades industriais de Minas Gerais uma programação artístico-cultural. Participando pela primeira vez do projeto, o Grupo Galpão já passou por Santa Rita do Sapucaí, Extrema, Itajubá, Poços de Caldas e Varginha, no sul do estado.



A turnê do SESI no Palco com o Grupo Galpão é realizada pelo SESI FIEMG em parceria com a FIEMG Regional Zona da Mata e seus sindicatos filiados.

SOBRE O GRUPO GALPÃO



Criado em 1982, o Grupo Galpão tem sua origem ligada à tradição do teatro popular e de rua. Desenvolve um teatro que alia rigor, pesquisa e busca de linguagem, com montagem de peças que possuem grande poder de comunicação com o público. A capacidade de adaptação e busca pelo novo fazem do Grupo Galpão uma das mais reconhecidas companhias de teatro do país, que conta com o patrocínio da Petrobras desde 2002. Paralelo à agenda de apresentações, o grupo mantém ainda o centro cultural Galpão Cine Horto, e espaço de pesquisa e formação em teatro, que funciona em Belo Horizonte desde 1998. Integram o Grupo Galpão os atores Antonio Edson, Arildo de Barros, Beto Franco, Chico Pelúcio, Eduardo Moreira, Fernanda Vianna, Inês Peixoto, Júlio Maciel, Lydia Del Picchia, Paulo André, Simone Ordones e Teuda Bara.

Os Gigantes da Montanha | Duração: 90 minutos | Gênero: fábula trágica | Classificação: livre

A fábula “Os Gigantes da Montanha” narra a chegada de uma companhia teatral decadente a uma vila mágica, povoada por fantasmas e governada pelo Mago Cotrone. Escrita por Luigi Pirandello, a peça é uma alegoria sobre o valor do teatro (e, por extensão, da poesia e da arte) e sua capacidade de comunicação com o mundo moderno, cada vez mais pragmático e empenhado nos afazeres materiais. Atemporal, a montagem, dirigida por Gabriel Villela, faz parte do repertório dos 35 anos do Grupo Galpão comemorados em 2017.

TEMPORADA 35 ANOS GALPÃO | SESI NO PALCO



Espetáculo: "Os Gigantes da Montanha"

Classificação livre

JUIZ DE FORA | 7 de dezembro

Local: Cine-Theatro Central (Praça João Pessoa, s/n – Centro)

Horário: 20h

Informações: (35) 3231-4051

Entrada gratuita com retirada antecipada de ingresso, nos dias 5 e 6 de dezembro, das 9h às 21h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), na Avenida Getúlio Vargas, nº200, Centro; e também no dia 7, na bilheteria do Cine-Theatro, uma hora antes do espetáculo. Sujeito à lotação do espaço

Bate-papo

Local: Museu Ferroviário (Avenida Brasil, nº2001 - Centro)

Horário: das 9h às 11h

Informações: (32) 3690-7055

Entrada franca sujeita à lotação do espaço

Fonte: Assessoria