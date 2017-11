Inscrições para edital de seleção de espetáculos teatrais da Funalfa vão até quinta-feira

Até quinta-feira, 30, a Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa) estará recebendo inscrições para participação de produções teatrais juiz-foranas no “Ato”, evento que conjuga diversas formas de produzir e pensar o teatro, previsto para a primeira quinzena de dezembro. As propostas selecionadas receberão recurso financeiro da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para a realização do espetáculo. As inscrições são gratuitas e o resultado será divulgado até 5 de dezembro.



Com objetivo de gerar reflexão, aprendizado e valorização da arte por meio da formação de público, da profissionalização artística e do intercâmbio com produtores de todo país, o evento contará, em sua programação, com mostra de espetáculos aberta à participação de produções locais. Para se inscrever é necessário preencher a ficha disponível no site e encaminhá-la para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , junto com link contendo gravação do espetáculo na íntegra. Os trabalhos serão avaliados de acordo com a coerência entre a concepção de direção e sua realização, a adequação da peça à infraestrutura do evento e os elementos da produção, como texto, direção, atuação e concepção estética.

Fonte: Assessoria