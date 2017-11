Biblioteca Municipal “Murilo Mendes” lança projeto de troca de livros

A Biblioteca Municipal “Murilo Mendes” (Avenida Getúlio Vargas, nº200, Centro) está lançando mais uma ação de fomento à leitura. A ideia é promover a circulação de obras literárias, por meio do projeto “Livro vai e vem”, no qual as pessoas poderão trocar publicações que já leram por outras disponibilizadas pela instituição. A estante de trocas permanecerá na área de recepção da biblioteca, durante todo o horário de funcionamento da unidade, das 8h15 às 19h45, de segunda a sexta-feira, e das 8h15 às 14h45, nos sábados.



“Não é preciso fazer cadastro ou qualquer tipo de registro. Os interessados devem apenas colocar um livro na estante e retirar outro”, explicou Thais Mendes, funcionária da biblioteca. Ela explicou que os livros destinados ao projeto são títulos repetidos no acervo da “Murilo Mendes” e que há opções para os públicos infantil, infantojuvenil e adulto. “Temos romance, suspense, exotérico, autoajuda e espírita, entre outros”. Segundo ela, mesmo as pessoas que não tiverem livros para doar, podem retirar obras de seu interesse.



A Biblioteca Municipal “Murilo Mendes” é um setor da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), gerenciada pela Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa). Concorrendo com mais de 300 ações de todo o Brasil, a instituição acaba de ter um de seus projetos de incentivo à leitura - “Escola de Escritores” - classificado para a final do “Prêmio Pró-Livro - Retratos da Leitura”.

Fonte: Assessoria