Novo site do Museu da Língua Portuguesa já está no ar

Entrou no ar nessa terça-feira, 17, o novo site do Museu da Língua Portuguesa (MLP) em que estão disponibilizadas as informações sobre a reconstrução de sua sede, no prédio histórico da Estação da Luz, na região central da cidade. O prédio foi destruída por um incêndio em dezembro de 2015.



Na página do museu na internet, o navegador também pode resgatar dados sobre parte das principais exposições promovidas ao longo de sua história e ainda acessar a programação das atividades que passaram a ser itinerantes.



Segundo a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, responsável pelo MLP, as novidades estão agrupadas em três seções principais: reconstrução, memória e educativo. Em nota, a secretaria justificou que a intenção é “manter viva a conexão entre o museu e seu público durante o período de reconstrução, por meio da presença digital e também da realização de atividades off-line”.

RESTAURAÇÃO



A previsão de reabertura do museu é junho de 2019. Neste mês estão sendo concluídos os trabalhos de restauração da fachada e das esquadrias e, ao longo dos próximos 10 meses, serão desenvolvidas obras na cobertura. Para seguir o projeto original da edificação, conforme determinação legal, foram recuperadas madeiras com mais de 70 anos, uma tarefa desempenhada por uma equipe de restauradores, auxiliares de restauro, mestres de carpintaria e mestres estucadores.



Nessa missão, os profissionais tomaram por base modelos registrados no início do século 20. Até uma marcenaria foi instalada no local para refazer ou restaurar mais de 300 esquadrias. Algumas peças de peroba do campo rosa e amarela, parcialmente carbonizada, puderam ser reaproveitadas.



De acordo com a administração do museu, a reconstrução segue as diretrizes de sustentabilidade necessárias para a obtenção do selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),com projeção de reduzir o consumo de energia; efetuar a coleta de água de chuva para irrigação, além de um sistema de controle dos resíduos durante a obra e o uso de madeira certificada. A reforma está orçada em R$65 milhões e parte dos gastos (R$36 milhões) vinda do setor privado.

LINHA DO TEMPO



O site traz ainda informações sobre as atividades que têm ocorrido, paralelamente, à essa reconstrução como a comemoração do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, na Estação da Luz; a participação na 15ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e na 18ª edição da Bienal Internacional do Livro Rio.

MEMÓRIA



Também estão na página informações sobre algumas das grandes mostras promovidas na sede do museu ao longo dos 10 anos de visitação pública (de 2006 a 2015). A instituição é a primeira no mundo a se dedicar a um idioma, o português, inovando no conceito de associar a tecnologia e educação, em um ambiente de museu.



Nesse período, quatro milhões de pessoas passaram pelo local e, no total, ocorreram 34 exposições temporárias. Entre elas estão "O Francês no Brasil em Todos os Sentidos", que aborda a adoção de nomes e costumes no cotidiano dos brasileiros; "Grande Sertão Veredas", em alusão à obra do médico e escritor, Guimarães Rosa e as que homenagearam Machado de Assis, Gilberto Freire e Clarice Lispector.

EDUCANDO



Na seção educativa, são encontradas três áreas, uma delas a biblioteca, com artigos sobre a língua portuguesa; educação em museus com textos sobre práticas educativas em museus brasileiros e cadernos educativos, abordando as exposições temporárias.

O site está adaptado para atender também pessoas com alguma deficiência como cegos, pessoas com baixa visão, deficiência auditiva, deficiência motora ou mobilidade reduzida, deficiência intelectual e pessoas com idade avançada.

FESTIVAL DE RUA



De 19 a 21 deste mês, o Museu da Língua Portuguesa promove o 2º Festival de Rua Que Bom Retiro, com atividades culturais no saguão da Estação da Luz, de quinta-feira a sábado . Como parte das atividades, do dia 18 até o dia 21, em vários locais da região vão ser realizadas mais de 40 atividades, todas de acesso gratuito, incluindo jogos, cinema, oficinas e sarau.



No saguão da Estação da Luz, estão previstos jogos que vão mostrar a influência de imigrantes e dos povos indígenas na construção da língua portuguesa. Entre as atividades, está o quebra-cabeças “piquenique de palavras”.