Projeto “O Kinofrei” abre ciclo de outubro com drama histórico

O longa-metragem “Die Akte General” - “O Arquivo Geral”, em português - abre o ciclo de outubro do projeto “O Kinofrei”, realizado pelo Werther Institut, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) por meio da Funalfa. O drama histórico, dirigido por Stephan Wagner, será exibido na sexta-feira, 6, às 19h30, no Anfiteatro João Carriço (Avenida Rio Branco, nº2.234, Parque Halfeld, Centro), com o objetivo de destacar a produção cinematográfica alemã. A entrada é franca.



O filme narra a história de Bauer, um promotor público alemão que está convencido de que encontrou o criminoso nazista Adolf Eichmann na Argentina. Este drama tenso mostra a luta para que Eichmann seja levado à justiça, apesar da força que os antigos funcionários nazistas têm na estrutura de poder da Alemanha Ocidental e das suspeitas de ser um espião da Alemanha Oriental.

- “Die Akte General” (“O Arquivo Geral)



Gênero: Drama/História

Duração: 1h32m

Direção: Stephan Wagner

Elenco: Ulrich Noethen, David Kross, Dieter Schaad, Bernhard Schütz e Nathalie Thiede

Sinopse: O Procurador-Geral de Hesse, Fritz Bauer, foi um dos maiores juristas alemães do Pós-Guerra. De origem judia, exilado na Dinamarca e na Suécia durante todo o regime nazista, Bauer retorna à Alemanha em 1949 e se dedica a buscar a condenação de criminosos nazistas, levando o tema a uma ampla discussão social. À sua atuação se deve não apenas a captura na Argentina e o julgamento de Adolf Eichmann pela justiça israelense, como também grande parte da memória que se pôde reunir e da reflexão crítica que a sociedade alemã e a comunidade internacional puderam fazer sobre o Holocausto.

Fonte: Assessoria/PJF