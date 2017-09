Primeiro concurso de fotografia da UFJF abre inscrições para premiação

O campus sede da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) conta com espaços dedicados ao ensino, à pesquisa científica e às ações sociais de extensão, mas ainda abriga outros locais frequentados não só por alunos, professores e funcionários da Instituição, como também pela comunidade da cidade e região. Com vários pontos de lazer e entretenimento, como a Praça Cívica, o Jardim Sensorial e o Centro de Ciências, além de espaços pouco explorados dentro das próprias unidades acadêmicas, o campus abriga uma série de perspectivas, acessíveis de formas únicas, para os diversos frequentadores que passam por aqui.

E é com o objetivo de retratar alguns desses diversos pontos de vistas dentro do campus, de uma forma única e criativa, que foi idealizado o primeiro Concurso de Fotografia da UFJF. Contemplando as categorias “profissional”, “amador” e “celular” e as subcategorias “colorida” e “preto e branco”, a competição premiará os cinco primeiros colocados em cada categoria. Além disto, cada foto premiada se torna postal da UFJF e integra uma exposição que será divulgada posteriormente, por meio da responsável pela organização do concurso, a Diretoria de Imagem Institucional.

“A ideia deste concurso é abrir a oportunidade para que a comunidade interna e externa demonstre como elas olham a Universidade, como são as perspectivas que elas enxergam a Instituição, para observar os ângulos que nós, que frequentamos diariamente, por exemplo, podemos deixar passar despercebido”, explica o diretor de Imagem Institucional da UFJF, Márcio Guerra. “Esperamos uma participação significativa, tanto de estudantes, quanto de pessoas que frequentam o campus", acrescentou.

COMO PARTICIPAR?

A competição é aberta para qualquer pessoa maior de 13 anos. Está impedida a participação de funcionários e estudantes que possuam vínculo como bolsistas ou como funcionários, inclusive voluntários, com a Diretoria de Imagem Institucional. O edital do concurso está disponível on-line e as inscrições serão abertas nesta segunda-feira, 25. O prazo para os interessados se inscreverem segue até o dia 5 de novembro.

AVALIAÇÃO, RESULTADO E PREMIAÇÃO

As fotografias serão avaliadas e selecionadas por um júri nomeado pela UFJF, por meio da Diretoria de Imagem Institucional, e o resultado do concurso será anunciado no dia 10 de dezembro, na página da UFJF, a partir das 16h. Os cinco primeiro colocados em cada categoria serão premiados: o primeiro e segundo lugar ganham um kit de postais e recebem, respectivamente, R$ 800 e R$ 400. O terceiro, quarto e quinto ganham, cada um, um kit de postais. Maiores informações, como as disposições técnicas do material, estão disponíveis no edital. Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o regulamento devem ser encaminhadas ao e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

