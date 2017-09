“Cineclube Bordel Sem Paredes” exibe produção brasileira nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 21, o “Cineclube Bordel Sem Paredes” apresentará o drama “Céu de Suely”, dirigido por Karim Aïnouz. Com quase uma hora e meia de duração, o filme é guiado por olhar humano e realista, que mostra a ousada jornada de uma jovem nordestina em busca da felicidade. A sessão acontecerá às 19 horas, no anfiteatro João Carriço, situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.234, Parque Halfeld – Centro, com entrada gratuita.

O longa foi vencedor da “Première Brasil”, mostra competitiva do cinema brasileiro do Festival do Rio de 2006. Além de levar o troféu “Redentor” como melhor filme, recebeu do júri os prêmios de “Melhor diretor”, para Karin Ainouz, e de “Melhor atriz”, para Hermilla Guedes. A obra também levou os prêmios de “Melhor roteiro”, “Melhor contribuição artística”, dado pelo júri oficial, e o de “Melhor filme” segundo o júri da crítica, no “47º Festival de Tessalônica”, na Grécia, em 2006.

O “Cineclube Bordel Sem Paredes” é realizado por um grupo independente, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A proposta do projeto é apresentar filmes brasileiros e internacionais pouco conhecidos do grande público, de produção autoral e independente.

SINOPSE

Hermila (Hermila Guedes) é uma jovem de 21 anos que está de volta à sua cidade natal - a pequena Iguatu, localizada no interior do Ceará – para resolver assuntos pendentes com Mateus, pai de seu filho. Porém, o tempo passa e ele simplesmente desaparece. Querendo deixar o lugar de qualquer forma, Hermila tem uma ideia inusitada: rifar seu próprio corpo para conseguir dinheiro suficiente para comprar passagens de ônibus para longe e iniciar nova vida.

