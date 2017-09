Casa de Cultura recebe mostra de cinema “Mãe e filho”

O Cineclube Lumière e Cia, em parceria com o Polo de Enriquecimento Cultural para a Terceira Idade, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), dá início neste mês de setembro, à mostra “Mãe e filho”. O evento acontece nesta sexta-feira, 15, e nos dias 22 e 29 de setembro. As sessões têm início às 14h, no Auditório da Casa de Cultura da UFJF.

A mostra apresenta filmes com a temática de conflito e afeto que podem surgir da relação entre mãe e filhos. Entre narrativas que percorrem a memória, o abandono e o tempo, a mostra conta com diretores de discursos variados.

Ao final das exibições, é feita uma análise do filme criada em conjunto pela coordenadora e professora da Faculdade de Comunicação da UFJF, Erika Savernini, com os bolsistas de treinamento profissional do projeto. Em seguida, é aberto o debate com o público. A mostra começa nesta sexta-feira, exibindo o longa “Sonata de Outono”, de Ingmar Bergman. As sessões são gratuitas e abertas a todos.

A Casa de Cultura fica localizada na Avenida Barão do Rio Branco, n°3.372, no Centro.

Fonte: Assessoria