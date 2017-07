Cine CEU exibe “Alice Através Do Espelho” neste domingo

Na edição de férias do “Cine CEU”, a fantasia de “Alice Através Do Espelho” será exibida para crianças, adolescentes e adultos, em sessão gratuita, às 16h, no anfiteatro do Centro de Artes e Esportes Unificados “Coronel Adelmir Romualdo Oliveira”, situado na Praça CEU, neste domingo, 16. A classificação etária é livre, e a entrada será conforme a capacidade do local.

O projeto “Cine CEU” é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) em parceria com a Organização Social Associação Cultural Arte e Vida (Acav).

A Praça CEU está locaizada na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 5.899, no bairro Benfica, zona Norte.

SINOPSE

Após voltar de uma longa viagem pelo mundo, Alice (Mia Wasikowska) reencontra a mãe. Em uma festa em um casarão, ela percebe a presença de um espelho mágico. A jovem o atravessa e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp) corre risco de morte após fazer uma descoberta sobre seu passado. O que poderá salvar a vida do amigo é conversar com o Tempo (Sacha Baron Cohen) para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, também descobre um trauma que separou as irmãs Rainha Branca (Anne Hathaway) e Rainha Vermelha (Helena Bonham Carter).

