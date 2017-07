Bibi Ferreira encerra turnê de homenagem a Frank Sinatra no palco do Central

Sempre leve, delicada e singelamente fatal! Após 16 anos, a icônica Bibi Ferreira volta a Juiz de Fora para encerrar a turnê do espetáculo “Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra”. Na estrada em homenagem musical ao cantor norte-americano desde 2014, a veterana da MPB já apresentou o show – sucesso de público e aclamado pela crítica – nos palcos de várias capitais e estados brasileiros e também fora do país, em Nova York, no Lincoln Center, no ano passado. Nessa oportunidade, Bibi foi destaque no periódico estadunidense The New York Times.

No próximo sábado, 15, às 21h, no Cine-Theatro Central, será a última chance de ver e ouvir a artista de 95 anos entoar clássicos de um dos mais populares e influentes artistas musicais do século XX. A última vez da cantora na cidade foi em 2001, no mesmo teatro, com o show “Bibi vive Amália”, em homenagem a fadista, cantora e atriz portuguesa Amália Rodrigues.

Sob direção musical e regência do maestro Flávio Mendes, Bibi Ferreira será acompanhada por um quinteto de músicos instrumentistas para interpretar "That’s Life", uma de suas preferidas, entre outras igualmente notáveis, como "Strangers in the night", "Night and day", "My Way" e "I’ve got you under my skin". “Nós fizemos uma pesquisa das músicas mais significativas do Sinatra, apresentamos pra Bibi, e ela selecionou suas preferidas. O roteiro e repertório do show, que inclui 19 canções, foram traçados a partir daí”, conta Nilson Raman, empresário da artista.

Raman ressalta ainda que, para ambientar o público sobre o tempo e momento em que Sinatra se encontrava na época do lançamento das canções, o mestre de cerimônias realizará pequenas contextualizações, intercaladas entre uma música e outra. “A intenção é pontuar o show ao realizar breves comentários que revelam características ora pessoais, ora profissionais. O mestre de cerimônias vai conduzindo a história de Sinatra de acordo com a apresentação de cada música”, explica.

Após o último show da turnê, Bibi não terá descanso. Em agosto, a veterana da MPB estreia novo show, “Bibi Por toda a Minha Vida”, no qual volta ao repertório brasileiro e passeia por marcos da música nacional interpretados por grandes vozes femininas do país - de Chiquinha Gonzaga a Bethânia, passando por Carmen Miranda, Eliseth Cardoso, Clara Nunes, Elis Regina, Rita Lee, entre outras.

SERVIÇO

Espetáculo “Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra”

Local: Cine-Theatro Central

Data: Sábado, 15 de julho, às 21h

- Ingressos:

Plateias A e B: R$180 (meia-entrada: R$90)

Preços promocionais (limitados a 20% da carga atual do teatro, de acordo com a Instrução Normativa 01/2017 do Ministério da Cultura): R$50

- Informações: (32)3215-1400

