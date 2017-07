Juiz de Fora sediará “Copa do Brasil de Fotografia”

Juiz de Fora sediará, este mês, a segunda etapa da “Copa do Brasil de Fotografia”. Interessados de qualquer nível já podem se inscrever no site do evento, no endereço eletrônico https://www.copadobrasildefotografia.com.br. A Copa acontecerá no dia 23, no Parque da Lajinha (Avenida Paulo Japiassú Coelho, Bairro Teixeiras), reunindo programação cultural, lazer e entretenimento para toda a família.

Composta de várias etapas de atividades fotográficas, a “Copa do Brasil de Fotografia” integra nomes novos e consagrados. As categorias são divididas em individuais (“Desafio Light e Graduado” e “Mobgrafia”), de dupla, trio e equipe. O desafio consiste em reunir os participantes em um mesmo dia e local, distribuindo tema e condições esperadas das fotografias. A largada é dada e as fotos devem ser entregues no horário estipulado. Cada categoria pode participar com uma fotografia. Os ganhadores serão premiados no mesmo dia, e o resultado divulgado na revista “Fotografe Melhor”.

“O projeto nasceu a partir de dois grandes hobbies: as provas esportivas de rua, que reúnem milhares de pessoas, e a fotografia. A diferença é que na maioria dos concursos fotográficos não há interação entre os participantes. A maratona tem clima diferente: reúne amigos, provoca ansiedades na largada e na conferência do resultado e promove interação”, destacou o organizador do evento, Jorge Vitorio. Em Juiz de Fora, o evento contará com as atividades da “Praça Cultural”, que levará ao Parque da Lajinha foods truck e bike, artesanato e brincadeiras para crianças.

O supervisor de Planejamento do Turismo, Mário Faria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), lembrou que o evento atrai visitantes que utilizam toda a infraestrutura turística da cidade, movimentando a economia local: “A utilização do atrativo turístico desperta o olhar da população para a apropriação do espaço de lazer que é o Parque da Lajinha”.

A primeira etapa da “Copa do Brasil de Fotografia” aconteceu em março, em Petrópolis, e reuniu cerca de 60 participantes. O projeto é realização da “Conheça Pesquisa de Mercado e Soluções Empresariais”, em parceria com “Domínio Fotográfico” e “Agência Cariocastur”, e conta com o apoio da PJF, através da Sedettur, e das secretarias de Meio Ambiente (SMA) e Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), por meio da Guarda Municipal Ambiental, e da “Praça Cultural.”

SOBRE AS CATEGORIAS

Quem tem até 25 anos pode se inscrever na categoria “Light” e, acima desta idade, na “Graduado”. Em ambas, a foto deverá ser feita em máquina digital profissional ou compacta. A “Mobgrafia” é aberta para fotógrafos de celulares ou tablets. Nesta categoria, a foto deverá ser entregue via fan page do evento, obedecendo às regras estipuladas.

A prova de “Dupla” premiará editor e fotógrafo. Além de devidamente inscritos na categoria, os participantes deverão apresentar a fotografia original, registrada no dia, junto às outras categorias, com a foto manipulada, nos aspectos de cor e contraste, além do apelo conceitual.

Na categoria “Trio” serão premiados modelo, maquiador e fotógrafo. A de “Equipe” poderá ter, no mínimo, cinco fotógrafos e, no máximo, 20, de qualquer categoria (exceto “Mobgrafia”), misturada ou não. Vence o grupo que obtiver maior pontuação entre os cinco primeiros fotógrafos.

A pontuação, para todas as categorias, considerará coloração, tema e critérios técnicos. As inscrições variarão de R$ 30 (“Mobgrafia”) a R$ 140 (prova em trio). Todos os participantes receberão um kit com sacola e camisa, entregue no dia e local do evento. O regulamento completo está disponível no site do evento.

"ZOOM NO FUTURO"

Por todas as cidades por onde passar, a “Copa do Brasil de Fotografia” será agregada ao projeto “Zoom no Futuro”, que oferecerá a alunos de escola pública ou projeto social uma câmera e um minicurso de fotografia. “A intenção é apresentar a jovens de 14 a 18 anos todas as possibilidades que o mundo da fotografia oferece, que inclui, além do fotógrafo, modelo, maquiador, editor, iluminador e outras modalidades, que podem despertar o seu interesse, além de incentivá-los nos estudos, já que a fotografia está relacionada à física e à matemática, por exemplo”, explicou Jorge Vitório.

Em Juiz de Fora, o projeto será realizado na Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac). Os selecionados terão inscrições gratuitas na Copa e serão acompanhados por fotógrafo de renome, no dia da maratona.

Fonte: Assessoria/PJF