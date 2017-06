“Eco Performances Poéticas” comemora aniversário com evento no Museu Ferroviário

No sábado, 1º de julho, a poesia contemporânea vai ocupar o Museu Ferroviário de Juiz de Fora, situado na Avenida Brasil, nº 2001, região Central, com o evento “Eco Performances Poéticas”, que neste mês completou nove anos. A comemoração de aniversário começará às 15h, com a apresentação da nova coleção da editora independente “Edições Macondo”, de Juiz de Fora, e segue até o fim da tarde, com diversas atrações. A entrada é gratuita.

Na primeira parte do evento, o público poderá conferir os dois primeiros títulos da coleção “A Casa de Barro”. Os livros “Muimbu”, de André Capilé, e “Cabeça de Cavalo”, de Mariano Alejandro Ribeiro, serão lidos a partir das 17h pelos autores e por poetas convidados, como Prisca Agustoni. “O primeiro livro perpassa muito a religiosidade do André no candomblé. Já o segundo, do Mariano, tem traços portugueses, porque, apesar de o autor ser argentino, ele mora em Portugal desde criança. São duas obras muito interessantes”, contou Anelise Freitas, uma das organizadoras do Eco.

Após a leitura dos livros, começarão as comemorações do aniversário do “Eco Performances Literárias” no formato tradicional do evento, já conhecido pelo público. Nesta edição, os convidados foram Ana Paula El-Jaick, Thainá Kriya e Laura Conceição, os MCs João Gama, Munir e Akill379, Luiz Fernando Priamo e Anderson Pires. Como de costume, o microfone estará aberto para quem quiser participar e ler poesias autorais. “Algumas pessoas têm vergonha de mostrar o que escrevem e, muitas vezes, não ficamos sabendo que aquela pessoa é um poeta. Mas quando abrimos o espaço do microfone, as pessoas se sentem à vontade para ler seus poemas e isso é muito enriquecedor, porque conhecemos novos artistas e percebemos como a cena de poesia contemporânea em Juiz de Fora é forte e é importante”, finaliza Anelise.

