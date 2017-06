Conto alemão sobre jovem soldado será dramatizado nesta sexta

A história de um jovem soldado gravemente ferido e febril pelas batalhas da Segunda Guerra Mundial será dramatizada pelo ator Vinícius Cristóvão nesta sexta-feira, 30, às 19h30, no Anfiteatro João Carriço, situado na Sede da Funalfa, na Avenida Rio Branco, n°2234. O conto “Estrangeiros, ide a Espa...”, escrito pelo alemão Heinrich Böll, foi traduzido por um quarteto de estudos sobre a literatura alemã, composto e coordenado por mulheres. A apresentação tem estimativa de 40 minutos de duração e receberá todos os interessados por escrituras estrangeiras. A entrada é gratuita.

SINOPSE

Em uma maca, um jovem soldado é carregado até o ginásio que frequentou três meses antes do alistamento na Segunda Guerra Mundial. O rapaz, ainda fraco, consegue reconhecer o local. Ao mesmo tempo, tenta provar para si que não é delírio o que vê. Mas, ao chegar à sala de desenho, um elemento simples e inconfundível lhe esclarece todas as dúvidas que pudesse ter diante da própria imagem.

SOBRE O AUTOR

Foi um dos escritores alemães mais ativos e influentes do Pós-Guerra, que ganhou o Prêmio Nobel de literatura em 1972. Além de romances, escreveu contos, poesias, peças teatrais e ensaios, com sensibilidade ímpar e uma visão abrangente. Por interesse próprio, ele se alistou como soldado, em 1939, pela Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha durante o Terceiro Reich. Lutou no “front” russo e permaneceu em serviço até abril de 1945, quando se tornou prisioneiro das forças aliadas. É onipresente em sua obra, mas também sobre seu tempo. Ainda hoje é um dos escritores mais lidos na Alemanha. No Brasil, sua obra é pouco traduzida e praticamente desconhecida.

