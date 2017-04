Documentário conta a história do radialista Geraldo Magela

O documentário é destinado a professores e estudantes, pesquisadores e apaixonados por história e por Juiz de Fora que desejam aprender um pouco mais sobre esporte, política, carnaval, rádio e TV, através do olhar e do toque de Geraldo Magela Tavares, figura que, como protagonista ou coadjuvante, ajudou a escrever a história do nosso país. O filme foi concebido com recursos próprios do diretor Flávio Lins - que também acumulou quase todas as outras funções da produção (pesquisador, editor, cinegrafista, entrevistador) – contando com a colaboração da jornalista Regina Gaio na fase de edição.

O título Histórias do Magela sinaliza para o conteúdo do documentário, que muitas vezes apresenta Magela como o narrador de momentos da história que ajudou a escrever ou marcaram sua memória. A proposta é resgatar o percurso do Geraldinho no esporte, no rádio, na televisão, na política e no Carnaval, inclusive, através de imagens inéditas.

Como técnico de futebol, deixou um rastro de vitórias nos times que comandou. Não só em Juiz de Fora, mas na região, no Rio de Janeiro e no Paraná. No rádio e na televisão, criou, produziu, apresentou e dirigiu programas de diversos gêneros. Alguns pontos altos de sua carreira são a apresentação do programa Camisa 10, na extinta TV Industrial de Juiz de Fora, e a apresentação do programa Mesa de Debates na TVE, também da cidade.

Dentro ou fora da administração do município, colaborou para momentos históricos do Carnaval, como diretor de carnaval ou organizador de alas. Na política, colaborou e participou ativamente na eleição de diversas personalidades, entre elas, do ex-prefeito Alberto Bejani e do ex-presidente Itamar Franco. A trajetória de Bejani, interrompida por denúncias de corrupção, é tratada como um fenômeno meteórico entrelaçado ao percurso do ex-prefeito no rádio local. Já Itamar é humanizado por Magela, que ressalta suas qualidades, sem deixar de salientar fraquezas humanas, apresentando-o mais como um bom homem e não um mito.

Por fim, este filme, com a duração de 60 minutos, além de resgatar partes da longa e intensa trajetória de Geraldo Magela, bem como do seu olhar sobre a vida, traz à luz figuras esquecidas, e até desconhecidas, em nossos dias, mas que deram contribuições significativas em diferentes áreas da nossa história.

SOBRE O DIRETOR

Flávio Lins é doutor em comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Mestre e especialista em Comunicação pela UFJF. Graduado em comunicação e em direito. Tem experiência de mais de vinte anos em produção audiovisual, a maior parte do tempo como editor e diretor de arte, em diferentes emissoras de televisão. Além de já ter lançado livros diversos, Flávio também dirigiu o documentário

“Cariocas do Brejo entrando no Ar”, lançado também em livro, premiado no Festival Internacional de Cinema de Arquivo – Recine, realizado pelo Arquivo Nacional, em 2012. Atualmente, Flávio trabalha na Universidade Federal de Juiz de Fora.

Fonte: Assessoria