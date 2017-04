Resultado de ocupação do Cine Theatro é divulgado; ainda há datas disponíveis

O Cine-Theatro Central divulgou na sexta-feira, 21, o resultado do Edital 2017 de Ocupação Artística do espaço entre 15 de maio a 31 de outubro de 2017. Após a primeira fase de seleção, com oito indeferimentos, quatro recursos foram apresentados, sendo três acatados. Ao todo 39 projetos se inscreveram para os 30 agendamentos possíveis no período, dos quais 29 foram selecionados e três classificados como suplentes. A suplência é destinada a propostas que pleitearam datas coincidentes com outras, mas que obtiveram nota menor que a selecionada. Em caso de desistência ou impedimento, o suplente ocupará a data.

Os projetos inscritos foram avaliados pelo Conselho Diretor do Cine-Theatro Central, que decidiu com base em quatro critérios: mérito (originalidade, criatividade e inovação nos conceitos e/ou execução); exequibilidade; relevância cultural (reconhecimento de valores culturais importantes advindos da proposta); e diversidade (abrangência de áreas diversas no projeto)

DEMANDA ESPONTÂNEA

A partir desta sexta-feira, dia 21, estarão abertas as inscrições para a demanda espontânea de candidatos às vagas remanescentes na agenda do teatro para o mesmo período (de 15 de maio a 31 de outubro de 2017). As vagas que não foram preenchidas na Chamada Pública passaram automaticamente para a demanda espontânea, somando agora 26 datas reservadas para produtores que solicitarem a ocupação do teatro, desde que com antecedência mínima de 30 dias do evento.

As inscrições, nesse caso, devem ser entregues pessoalmente no escritório do Cine-Theatro Central ou enviadas via Sedex para o endereço do teatro, juntamente com: a cópia de um documento de identidade do responsável pela proposta; cópia do comprovante de residência; e declaração que ateste a representação do artista/grupo/instituição principal envolvido na proposta e que o artista/grupo/instituição está ciente da data sugerida para o evento.

