Mapro expõe peças do mártir Tiradentes

Homenageado em 21 de abril, Tiradentes está retratado em cinco peças no Museu Mariano Procópio, sendo duas esculturas e três pinturas em óleo sobre tela. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político. Atuou na Inconfidência Mineira e foi reconhecido como “mártir” e símbolo da República. Morreu enforcado em 1792.

O acervo do Museu Mariano Procópio conta hoje com cerca de 50 mil peças de diferentes categorias, temas e origens. A grande maioria está na reserva técnica, sob cuidados de equipe responsável. Alguns itens transitam por exposições de diferentes museus, devido à relevância que têm para a história da arte e do Brasil. Esse é o caso da obra “Tiradentes Supliciado” (ou “Tiradentes Esquartejado”), de Pedro Américo (1843 – 1905), pintada em 1893.

O quadro, em óleo sobre tela, é destacado em livros de história e arte, e é uma das maiores relíquias do Museu, sendo considerado como importante representação da história do país. Além dessa, estão na reserva técnica outras duas telas relacionadas a Tiradentes: “Jornada dos Mártires” (1928), de Antônio Diogo Parreira, e “Cabeça de Tiradentes” (1928), de Décio Rodrigues Villares.

Na Galeria “Maria Amália”, interior do Prédio “Mariano Procópio”, estão expostas 234 esculturas selecionadas do acervo, na mostra “Esplendor das Formas”. Entre as obras estão as duas esculturas sobre a figura de Tiradentes, ambas localizadas no núcleo “Para não Esquecer”. A primeira tem o título “Plaudite, Cives!”, e foi feita em gesso, com pátina, no século 20, por Modestino Kanto, escultor brasileiro. Ao lado dela, sob o título “Tiradentes”, está a obra de Décio Rodrigues Villares, um busto de bronze e madeira, fundido em 1933. A visitação é gratuita e acontece de terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas.

O Museu Mariano Procópio passa por obras de restauro e o acesso à reserva técnica é restrito. Instituições de ensino podem solicitar visitas monitoradas, para a visualização de algumas dessas obras, pelo telefone (32)3690-2027.

