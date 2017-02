Matrícula presencial do Pism e Vestibular acontece a partir desta segunda, 20

A matrícula presencial dos candidatos aprovados no Pism e no Vestibular 2017 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) acontece nos próximos dias 20 e 21, nos dois campi – Juiz de Fora e Governador Valadares. Devem comparecer todos os alunos que realizaram a pré-matrícula online, que consistiu na primeira etapa para assegurar a vaga na instituição.

A próxima é a entrega de documentos e formulários, feita pessoalmente pelo candidato, que deve preencher previamente as declarações e trazer toda a documentação, para não perder a vaga. Os que foram selecionados pelos grupos A e B, precisam ficar atentos pois além da documentação e formulários comuns a todos os grupos, devem trazer um formulário e declarações de informações socioeconômicas específicos. Detalhes sobre como será feita a avaliação dos documentos, orientações para aqueles que quiserem recorrer do resultado do requerimento, além da lista completa de documentos e os formulários necessários para a matrícula presencial, estão no edital.

No ato do requerimento da matrícula, será entregue um login e uma senha de acesso ao SIGA, onde será publicado se a matrícula foi deferida ou não. Também será possível consultar as disciplinas do primeiro semestre. As aulas começam no dia 6 de março.

Cronograma de matrículas

Os alunos aprovados devem ficar atentos ao dia e horário que serão feitos a matrícula de cada curso. Os que se candidataram ao campus de Juiz de Fora, devem comparecer no Anfiteatro da Reitoria, no prédio central do Campus da UFJF. Já os aprovados para o Campus de Governador Valadares, deverão realizar o procedimento no Prédio da Faculdade Pitágoras. Confira abaixo os dias e horários para cada curso:

Juiz de Fora – 20 de fevereiro



08h às 10h – Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Química, Ciências Exatas, Nutrição e Turismo.

10h às 11h30 – Cursos: Administração, Engenharia Computacional, Engenharia Mecânica, Estatística, Filosofia, Jornalismo, Matemática, Ciências Econômicas e Física.

13h30 às 15h- –Cursos: Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design, Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação.

Juiz de Fora – 21 de fevereiro

08h30 às 10h – Cursos : Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas, Fisioterapia, História, Pedagogia e Serviço Social, Letras, Licenciatura em Letras Libras, Música e Rádio, TV e Internet.

10h às 11h30 – Cursos: Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Psicologia, Enfermagem, Odontologia e Medicina Veterinária.

13h30 às 15h – Cursos: Direito, Educação Física e Geografia, Farmácia e Medicina.

Governador Valadares – 20 de fevereiro

08h30 às 10h – Cursos: Administração e Ciências Contábeis.



10h às 11h30 – Curso: Nutrição e Direito.

13h30 às 15h – Curso: Odontologia.

Governador Valadares

– 21 de fevereiro08h30 às 10h – Cursos : Educação Física e Fisioterapia.

10h às 11h30 – Curso: Ciências Econômicas e Farmácia.

13h30 às 15h – Curso: Medicina.

Qualquer dúvida que os candidatos tiverem, eles podem entrar em contato com a Cdara ou a Central de Atendimento da UFJF: (32) 2102-3911 e 2102-3978.

Editais de reclassificação

Os editais de reclassificação, tanto do Pism, quanto do Sisu, que divulgarão os novos candidatos aprovados na UFJF, serão publicados na próxima quarta-feira, 22 de fevereiro. Aqueles que se inscreveram na lista de espera do Sisu e quiserem acessar a posição em que se encontram nela, poderão consultá-la a partir das 14 horas, da sexta-feira, 17, no site da Cdara.

Fonte: Assessoria UFJF