Forum da Cultura abre edital para ocupação da Galeria de Arte

As inscrições para ocupação da Galeria de Arte do Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) estão abertas até o dia 3 de março. Os interessados já podem realizar sua inscrição de forma presencial, na secretaria do Forum da Cultura, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h, ou enviar o projeto pelos Correios (Forum da Cultura, Rua Santo Antônio, 1.112, Juiz de Fora/MG – CEP 36016-210), desde que seja observado o prazo final para a postagem.

O Edital busca acolher obras de artistas plásticos jovens ou consagrados das mais diversas tendências entre os próximos meses de abril e novembro de 2017, permitindo a continuidade do trabalho de difusão cultural realizado no espaço. Artistas e curadores poderão expor suas obras em mostras individuais ou coletivas.

Os interessados precisam enviar o currículo atualizado e a ficha de inscrição. O modelo pode ser baixado no site www.ufjf.br/forumdacultura. A proposta para a mostra deve ser apresentada com clareza, por meio do relato dos objetivos pretendidos para a exposição, quantas obras o inscrito pretende expor, a categoria dessas obras, se elas são inéditas ou não, as técnicas e as temáticas. Também é necessário apresentar a documentação fotográfica das obras e de outras produções.