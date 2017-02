JF conta com 18 eventos no primeiro fim de semana do pré-carnaval

A maratona do pré-carnaval de Juiz de Fora começa nesse fim de semana, com opções para todas as faixas etárias. Entre sábado e domingo, haverá desfile de 14 blocos. A programação inclui dois bailes de carnaval - Matinê com a Trupe Gabizoca e Borbulhante 2017, além de shows com Alessandra Crispin e Tiago Miranda. Haverá atrações em 14 bairros. Os eventos são promovidos e/ou apoiados pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Funalfa.

O primeiro evento do calendário de Momo é dedicado aos foliões mirins, que prometem lotar o Museu Ferroviário de Juiz de Fora para brincar o carnaval com a Trupe Gabizoca. O bailinho tem entrada franca e acontece no sábado, das 10 às 13h. Além de samba, haverá uma série de atrações, como oficina de máscaras e bijuterias, tatuagem e maquiagem artística, camarim fashion, spray de cabelo e tererê, brincadeiras e brindes.

Entre os blocos, há desde os mais tradicionais, como o “Concentra, mas não sai...”, na Praça Armando Toschi – Jardim Glória, e o “É pequeno, mas cresce”, no Poço Rico, até os estreantes, como o “Arteria”, no Paineiras. Serão oito blocos no sábado e seis no domingo.

Os shows programados para o fim de semana também têm entrada franca e acontecem no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU/Zona Norte), em Benfica. A sambista Alessandra Crispin apresenta, a partir das 16 horas, o projeto “Samba da Crispin”, mesclando músicas autorais e clássicos eternizados por cantores como Elza Soares e Noel Rosa.

Em seguida, às 18h, Thiago Miranda assume o palco, com o projeto “Samba para elas”, uma homenagem às mulheres. Mais uma vez, composições autorais dividirão espaço com canções do repertório de grandes artistas, como Martinho da Vila, Chico Buarque e Maria Rita.

Programação do fim de semana

:: 11/02 - Sábado ::

10h - Matinê com a Trupe Gabizoca

Museu Ferroviário de Juiz de Fora

Avenida Brasil 2001 | Centro

13h Concentra, mas não sai...

Praça Armando Toschi - Ministrinho | Jardim Glória

14h Bloquim Paradim Meireelen

Rua São Mateus, 1460 | São Mateus

14h P.L.U.R. – Festival de Cultura

Praça Antônio Carlos | Centro

15h Bloco da Arteria

Praça Presidente Kennedy | Paineiras

15h Bloco Carnavalesco Eu e Você

Rua Heitor Guimarães | Vitorino Braga

15h Bloco Flash Dance

Parque Halfeld | Centro

16h Grajamaica

Rua Roque Picorelli | Grajaú

16h Rosário Folia

Praça Helvécio de Oliveira | Rosário de Minas

18h Borbulhante 2017 $

Independência Trade Hotel

Av. Itamar Franco, 3.800 | Cascatinha

:: 12/02 - domingo ::

12h Bloco Abílio $

Turunas do Riachuelo

Rua Vespasiano Pinto, 50 | Centro

13h Bloco DuBai

Rua Padre Guilherme | Nossa Senhora de Lourdes

13h Bloco Carnavalesco É Pequeno, mas Cresce

Rua Alagoas | Poço Rico

15h Bloco do Colô

Rua Diva Garcia | Linhares

15h Bloco Nega Maria

Saloon Club Bar

Avenida Brasil, 5300 | Santa Terezinha

16h Rosário Folia

Praça Helvécio de Oliveira | Rosário de Minas

16h Show com Alessandra Crispin

18h Show com Thiago Miranda

Praça CEU/Zona Norte

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 5899 | Benfica

A programação completa do Carnaval 2017 de Juiz de Fora pode ser conferida no hotsite pjf.mg.gov.br/carnaval.