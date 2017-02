Campanha de Popularização do teatro tem a peça “O filho da mãe” nessa quinta-feira

A Campanha de Popularização do Teatro e Dança ainda continua com a sua programação em Juiz de Fora. Nessa quinta-feira, 9, a peça “O filho da mãe” deve ser apresentada às 20 horas no Teatro Solar, endereço: Avenida Presidente Itamar Franco, 2104. No dia 11 de fevereiro atração é “50 tons de humor” às 18:30. A peça também será encenada dia 21 de fevereiro às 21 h.

Os ingressos que custam R$12 devem ser comprados no trailer do parque Halfeld.