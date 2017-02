Jardim Norte recebe nova série da exposição 'Folia em branco e preto', do fotógrafo Wagner Emerich

O Shopping Jardim Norte entra no clima do Carnaval, neste início de fevereiro, com uma nova exposição de fotografias. Quem assume a nova mostra é o fotógrafo Wagner Emerich, responsável pelo estúdio "O retratista". As fotos que ele traz para dentro do mall são inéditas e fazem parte do projeto "Folia em branco e preto", que retrata a felicidade e emoção de foliões em fotos em preto e branco. No Jardim Norte, a nova série do projeto reúne 20 fotografias de idosos que têm algum tipo de ligação com a história do Carnaval de Juiz de Fora, uma forma de reverenciar a velha guarda. A mostra entra em exposição no dia 1º de fevereiro, no segundo piso do shopping.

Em 2015, quando criou o projeto, o fotógrafo registrou pessoas apaixonadas por Carnaval e que já tinham alguma fantasia. No ano seguinte, Wagner se rendeu aos pequenos foliões e fotografou 24 crianças de 7 meses a 11 anos e um filhote de golden retriever de 3 meses. Para 2017, a proposta é transmitir a mesma alegria pelas fotos, só que, desta vez, protagonizadas por pessoas da terceira idade.

"As sessões de fotos foram muito especiais, porque eles contaram histórias, falaram um pouco do Carnaval da época deles, e eu já estou achando que Carnaval é segredo de longevidade, porque tivemos duas velhinhas com mais de 90 anos!", brinca o fotógrafo, que fez uma pesquisa para encontrar os melhores personagens. "O pessoal do Centro de Atenção ao Idoso ajudou bastante, passando contatos dos velhinhos mais ativos do bloco 'Recordar é viver', e também rolaram indicações pelo Facebook."

Apoio à cultura

Desde sua inauguração, o Shopping Jardim Norte já abrigou dez exposições de artistas como os pintores Heloisa Curzio e Ramón Brandão, do artista plástico Yure Mendes e dos fotógrafos Beto Fontes e Bruno Patrocínio, além de exibir reproduções de quadros do pintor juiz-forano Hipólito Caron que fazem parte do acervo do Museu Mariano Procópio.

"Trazer as mais variadas artes para dentro de um shopping center é aproximar das pessoas um tipo de cultura que muitas vezes está inacessível a boa parte delas. As exposições que estamos trazendo para o shopping valorizam os artistas locais e oferecem uma experiência diferenciada ao nosso cliente", avalia a superintendente do Jardim Norte, Daniela Rachid.

