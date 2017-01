Bloco do Bar do Abílio busca reviver carnaval tradicional em matinê

O Bar do Abílio, localizado na Rua Fonseca Hermes, Centro, é conhecido por suas porções e sua tradição na cidade. Apesar de o bar ter sido aberto em 1969, o bloco de carnaval do estabelecimento surgiu em 2014, idealizado pela fundadora Vivian Meanna.

“Apesar da grande história do Abílio no bar e em Juiz de Fora, ele nunca havia feito uma festa como essa. Eu sempre gostei bastante de organizar esse tipo de evento, e pedi a permissão dele para começar a montar o bloco”, lembra Vivian. “Logo no primeiro ano, quando nossa folia aconteceu na própria Rua Fonseca Hermes, tivemos uma grande procura, com cerca de 1.200 pessoas. Em 2015 precisamos trocar de lugar para conseguir receber todo o público, então o bloco aconteceu na quadra do Partido Alto, com quase 3.500 pessoas".

O número de pessoas que compareceram ao evento aumentou ainda mais em 2016, e a expectativa para esse ano é ainda maior. O objetivo, no entanto, é manter a segurança. "No ano passado organizamos nosso carnaval no Turunas do Riachuelo, também conquistando cerca de três mil pessoas. Eu registrei o bloco sozinha, e do ano passado para cá tenho um colaborador, que é o Raphael Christovão. Nunca tivemos nenhum problema em relação à segurança. O nosso carnaval é uma diversão para toda a família, incluindo as crianças e idosos”.

Em 2017, o carnaval do Abílio acontece novamente no Turunas, no dia 12 de fevereiro. “Entre as 12h e as 22h teremos nossa homenagem ao Puro Sabor da Tradição do Bar do Abílio. Puro Sabor é uma das porções do local, vencedora da edição retrasada do Comida di Buteco”, continua a fundadora. “O bloco terá a participação de grupos de samba e pagode, além de um cantor de axé. Este ano teremos a novidade da musa do bloco, que já foi escolhida. Além disso, iremos servir as porções já conhecidas pelos freqüentadores do bar”.

Os abadás do Bloco do Bar do Abílio já estão à venda pelo preço de R$20. “O abadá dá direito à entrada e aos camarotes do Turunas. A entrada normal irá custar R$15 no momento da entrada. Os interessados podem adquirir o abadá no próprio bar e também pelo meu whatsapp: (32) 98807-5036”, finaliza Vivian. “Acreditamos que o número de foliões irá permanecer o mesmo em relação aos anos anteriores. Nosso objetivo é reviver o carnaval da cidade, trazendo uma festa tradicional em forma de matinê”.