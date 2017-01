Bloco Come Quieto migra para evento fechado em 2017

O Bloco Come Quieto desfilou pela primeira vez no carnaval de Juiz de Fora em 26 de fevereiro de 2011. De acordo com Luiz Gustavo Maciel, um dos diretores do bloco, a iniciativa surgiu de um grupo de amigos que sempre se reunia para fazer samba. Um dos principais objetivos do bloco era, além da folia, manter a segurança.

“Surgiu a oportunidade de criarmos um bloco na zona Sul da cidade, região que ainda não comemorava o carnaval na rua. No primeiro ano foram cerca de 500 pessoas na folia conosco”, lembra Maciel. “A gente sempre buscou tocar músicas atuais em ritmo de samba. Sempre tivemos uma grande presença dos amigos e familiares dos integrantes durante o nosso carnaval, que também conta com atrações infantis e banda de marchinhas para os mais velhos. Buscamos sempre um evento de qualidade e segurança, onde as pessoas podem aproveitar com conforto”.

O Come Quieto cresceu bastante desde a sua estreia. No ano passado, aproximadamente 22 mil pessoas participaram do bloco nas ruas do bairro Alto dos Passos.

Mas justamente por conta do aumento do número de foliões, uma reformulação foi necessária. “Precisamos de um novo formato para conseguir atender a essa grande demanda de forma mais organizada e segura. Por isso, optamos por realizar o evento em um lugar fechado em 2017”, explica o diretor. “Nosso carnaval acontece no dia 18 de fevereiro no Terrazzo, na Avenida Deusdedith Salgado, 5050. A festa acontece das 12h às 22h, com Thiago Miranda, Samba à La Carte, Baile de Marchinhas e DJs. Teremos também um espaço Kids para crianças de quatro a dez anos. Será um ambiente familiar para todas as idades, resgatando os tradicionais bailes que aconteciam nos clubes de Juiz de Fora, como o Bom Pastor, Cascatinha e Tupynambás”.

Os ingressos para a festa já estão à venda. “O valor da pista para os adultos é de R$25, enquanto o ingresso para o exclusivo Espaço Milagrosa, que conta com um conforto maior e visão privilegiada, custa R$60. O Espaço Kids tem o valor de R$20 para duas horas de brincadeira, R$30 para quatro horas e R$40 para o evento inteiro”, completa Maciel.

Atualmente, a bateria do bloco, a “Milagrosa”, tem 83 músicos e percussionistas. O Come Quieto também realiza outros eventos e apresentações durante o ano. “Fazemos o ‘Welcome Quieto’, que é nosso desfile de abertura do carnaval, além da Ressaca do Carnaval, que fecha a folia. Também promovemos diversos ensaios, que normalmente acontecem no Cultural Bar. No próximo dia 4 de fevereiro iremos realizar a tradicional Feijoada do Come Quieto no Independência Trade Hotel. Os ingressos já estão praticamente esgotados”, finaliza o diretor o bloco.