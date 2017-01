Banda Daki completa 45 anos de desfile no Carnaval de Juiz de Fora

A Banda Daki começou a desfilar nos carnavais de Juiz de Fora em 1972. De acordo com um dos organizadores dos desfiles, Zé Kodak, a atração surgiu da vontade de comemorar e implantar um dia de folia também no sábado de carnaval.

“Nós tínhamos festividades no domingo, na segunda e na terça, mas nada no sábado, então a Banda foi criada pela turma do bairro São Roque para abrir a folia em Juiz de Fora”, explica o organizador. “Pulávamos carnaval na Rua Halfeld entre as 10h e as 14h, o que já não fazemos nesse local por conta do grande número de pessoas. Hoje a Banda Daki acaba por fechar a folia, pois não temos atrações no domingo, segunda e terça. Desde o primeiro desfile a Banda se dedica ao carnaval tradicional, com marchinhas antigas, confete, serpentina e fantasias simples, agradando a população. Não temos uma diretoria definida, mas sim uma série de organizadores e colaboradores, como eu”.

Zé Kodak acrescenta que as sátiras, especialmente de políticos, representam uma das tradições da Banda. A segurança também é um dos diferenciais da Banda Daki.

“Além disso, sempre oferecemos uma brincadeira divertida e segura para toda a família, com 25 músicos, seguranças e dois trios elétricos. Nos últimos 10 anos, não houve ocorrência policial no desfile da Banda Daki”, completa. “É interessante lembrar que, nos nossos 45 anos de existência, nunca deixamos de nos apresentar na avenida. Antigamente contávamos com aproximadamente 65 mil pessoas no nosso bloco, mas com o enfraquecimento do carnaval na cidade, hoje temos uma média que varia entre 35 e 40 mil pessoas. Em 2017, faremos uma grande campanha para homenagear os 45 anos da banda, convocando os foliões antigos a voltarem a desfilar conosco”.

A Banda Daki cresceu nos últimos anos, e tem desfilado com um sistema de som melhorado e dois trios elétricos. “A tradição da Banda se mantém forte. Gostaríamos de convidar as pessoas a brincar com a gente. Nosso carnaval é divertido e seguro, e conta sempre com o fechamento das ruas Marechal Deodoro, Floriano Peixoto e Benjamin Constant nos desfiles”, finaliza o organizador do bloco.