Bloco “É Pequeno mas cresce” se tornou tradição anual do bairro Poço Rico

Nascido de uma brincadeira entre amigos, o bloco “É pequeno mas cresce” ganha mais foliões a cada carnaval, como o próprio nome diz. Segundo o presidente do bloco e membro da diretoria, Carlos Castilho Esteves, ele estava com um grupo de amigos do bairro Poço Rico em uma excursão para ver a escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro, quando surgiu a ideia de dar início ao carnaval de rua no bairro, localizado na zona Leste da cidade.

“Era o ano de 2010 e, no próprio ônibus a caminho do Rio, começamos a brincar, dizendo que tinha que haver um bloco no Poço Rico. Naquele mesmo momento criamos o nome do bloco e o refrão do primeiro enredo: “Cheguei/ acabei de nascer/ eu sou pequenininho mas eu vou crescer”, conta Esteves. “Faltavam cerca de 20 dias para o carnaval, mas decidimos correr atrás mesmo assim. Cadastramos o bloco na Prefeitura e mandamos fazer 20 abadás a principio, número que rapidamente aumentou para 100. O desfile foi um sucesso, o bairro adorou, e no ano seguinte já desfilamos com mais estrutura e preparo, com o apoio da Funalfa”.

Hoje, o ‘É pequeno mas cresce’ tem nove diretores e aproximadamente 150 colaboradores no total. Este ano, o desfile do bloco está marcado para o dia 12 de fevereiro, com concentração a partir das 12h12 em frente ao bar Clube da Gota. “A partir das 16h iremos percorrer a Rua Alagoas, a Rua Amazonas, a Pernambuco e a Bahia, retornando à Rua Alagoas. Antigamente nos concentrávamos apenas no enredo, mas hoje, em parceria com a bateria da escola de samba Unidos das Vilas do Retiro, também cantamos alguns sambas famosos”, continua o presidente. “Os enredos falam normalmente sobre o bairro. Em 2017 iremos reapresentar o ‘Infância no Poço Rico’. Esperamos uma média de 500 foliões, e o bloco é sempre bem animado. Todos podem participar, com ou sem abadá, então sempre temos pessoas de todas as idades festejando conosco”.

Tradicionalmente, o bloco é representado por um pintinho saindo do ovo, símbolo presente também nas alegorias. As cores dos abadás, porém, sempre mudam. “Os primeiros abadás foram laranja e preto, e a cada ano fazemos de uma cor para que a rua fique sempre colorida e diferente. Este ano, nossas cores serão azul e amarelo”, completa o diretor.

Os abadás estão à venda por R$30 no bar Clube da Gota, e também com o conselho diretor do bloco.