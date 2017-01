CCBM inaugura as primeiras mostras de 2016

O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM – Avenida Getúlio Vargas, 200 - Centro) está abrindo, nesta semana, as quatro primeiras mostras de 2016. Há peças esculpidas em ferro, fotografias, objetos produzidos com material reciclado e maquetes de prédios históricos.

Todas as exposições têm visitação gratuita, de terça a sexta-feira, das 9 às 21 horas, e aos sábados e domingos, das 10 às 18 horas.

“Práticas Sustentáveis II” – 21/01 a 28/02

Reunindo 28 peças, a mostra tem como objetivo promover reflexão através da arte. É o que defende o técnico em telecomunicações Wagner Hansen, que, há dez anos, dedica suas horas vagas à reciclagem de lixo eletrônico e doméstico. “Entre bolsas, luminárias, esculturas, relógios e outras peças, o espectador será levado a pensar o meio ambiente, revendo questões como a necessidade de reduzir o consumo e promover o reuso de materiais”, afirma.

A exposição ocupa a Galeria Narcisse Szymanowski, e as peças estarão à venda, com preços variando entre R$ 35 e R$ 165.

“Dia a Dia” – 22/01 a 28/02

O artista autodidata Yure Mendes apresenta, na Galeria Alternativa II, 18 peças trabalhadas em ferro que fazem parte do acervo de seu ateliê profissional. Os objetos, alguns utilitários e outros decorativos, estarão à venda. O público encontrará mesas, cadeiras, luminárias, mandalas e lustres, entre outros.

“Esta mostra traz um mix de peças que geralmente são executadas no estúdio, mostrando diversidade de técnicas, proporções e estilos artísticos”, conta o artista.

“Folia em Branco e Preto” – 22/01 a 28/02

Pelo segundo ano consecutivo, o fotógrafo Wagner Emerich Breder apresenta imagens que captam em preto e branco toda a alegria e energia do carnaval. A edição deste ano, na Galeria Alternativa I, é dedicada aos foliões mirins e destaca, em 22 fotografias, 24 crianças de 7 meses a 11 anos, além de um filhote de golden retriever de 3 meses.

A proposta é celebrar a maior festa popular do Brasil por meio de pessoas que curtem a folia. As crianças foram retratadas com fantasias e adereços de carnaval.

“Maquetes Históricas” – 20/01 a 28/02

A mostra de caráter itinerante foi lançada há quatro anos e retorna ao CCBM - Galeria Alternativa III - depois de circular por 16 lugares, entre escolas, hotéis, shopping, centros de cultura e UFJF. Produzidas em madeira balsa e papéis especiais, as peças reproduzem o Paço Municipal (sede da Funalfa), o Palácio Barbosa Lima (Câmara Municipal), a Capela do Morro do Cristo e a Estação Ferroviária.

Conforme Alexandre Fioravante, reduzir os imóveis é uma estratégia para destacar e valorizar o patrimônio arquitetônico e cultural de Juiz de Fora. “Diante das maquetes, o público observa a beleza e os detalhes que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia”.

Fonte: Assessoria PJF