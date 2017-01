Bloco Pintinho de Ouro prepara enredo para comemorar seus 10 anos

O bloco Pintinho de Ouro, criado como uma homenagem à antiga escola Jardim de Infância, no Largo do Riachuelo, está completando 10 anos em 2017. O grupo de foliões é conhecido pelas roupas, que reproduzem a jardineira do uniforme da escola, e pela alegoria em forma de bondinho, que transportava as crianças.

“Alguns dos membros mais antigos chegaram a estudar no Jardim de Infância, assim como eu. O bloco foi fundado em 2007 por Roberto ‘Boizinho’, Luiz Arthur e Toninho, que ainda participam ativamente dos desfiles, ano após ano, na sexta-feira de carnaval”, conta Luiz Fernando Sirimarco, conhecido como Dida, presidente do Pintinho de Ouro. “Como regra, pode haver, no máximo, 99 pintinhos. Somos todos homens, com uma única exceção: Wilma Trigo, a madrinha do bloco, que sai em um dos nossos carros alegóricos”.

Geralmente, o Pintinho de Ouro desfila com a bateria da escola de samba Unidos do Ladeira, trazendo enredos irreverentes sobre temas atuais. “Este ano, excepcionalmente, vamos falar dos 10 anos do nosso bloco, comemoração de uma grande festa para nós. No último desfile também fizemos uma homenagem aos 80 anos da nossa madrinha”, lembra Dida. “Este ano, o nosso bloco irá se concentrar em frente à Câmara a partir das 16h, e sair por volta das 18h30 pelo Calçadão da Halfeld, em direção à Praça da Estação”.

Além da participação no carnaval da cidade, os componentes do bloco sempre promovem campanhas beneficentes. “Durante o ano, realizamos vários eventos para angariar recursos e ajudar algumas entidades parceiras, como a Sopa dos Pobres, uma creche no bairro Granjas Bethânia, na zona Nordeste, e as crianças do bairro Ladeira, na zona Leste. Todos os anos fazemos uma grande festa de natal no bairro, com Papai Noel, lanches e distribuição de brinquedos para as crianças carentes. Essa é uma das nossas principais atividades”, conclui o presidente.