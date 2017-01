Bloco Domésticas de Luxo conquista a cidade com desfile e ações solidárias

O bloco Domésticas de Luxo existe desde 1958, quando foi criado no bairro São Mateus por seis amigos apaixonados pela folia e pelo carnaval. Os homens se vestiam de mulher com roupas simples, e pintavam o rosto com rolhas queimadas de carvão. O presidente do bloco, Odério Filho, explica que a intenção do grupo desde sua fundação é homenagear as empregadas que não podem aproveitar o carnaval.

“As trabalhadoras domésticas ficavam em casa com as crianças enquanto as patroas aproveitavam a folia na época do carnaval. Por isso, dançamos e pulamos carnaval em homenagem a elas”, conta o presidente. “Qualquer homem interessado pode participar do nosso bloco, que cresce cada vez mais. Todos os anos vêm pessoas de outros estados e regiões para desfilar com a gente”.

O Domésticas de Luxo é tradicionalmente engajado com diversas ações solidárias. “Promovemos campanhas sociais não só na época do carnaval, mas durante todo o ano. Pelo oitavo ano consecutivo, estamos fechando uma parceria com o Hemominas para conscientizar a população sobre a importância de doar sangue”, continua Filho. “Também participamos de alguns eventos em escolas públicas, hospitais e abrigos para alegrar as crianças e idosos”.

O grupo foi condecorado em 2010 como Entidade Pública Municipal e, em breve, irá se oficializar como Patrimônio Cultural de Juiz de Fora. “É um reconhecimento muito grande para nós, pelos trabalhos sociais realizados e também pela tradição e trajetória carnavalesca na cidade”, orgulha-se o atual responsável pelas Domésticas.

Neste ano, o bloco desfila na região central de Juiz de Fora com a bateria da escola Unidos das Vilas do Retiro, com a reedição do enredo “Domésticas – no embalo das baianas: axé, uai”. “Regravamos esse samba da década de 80 que resgata a tradição da doméstica baiana, que faz quitutes como dendê e acarajé”, completa o integrante do bloco.

Contando com a bateria, haverá cerca de 150 pessoas desfilando com as Domésticas de Luxo no Calçadão no dia 18 de fevereiro. De acordo com Filho, os integrantes irão sair vestidos de baianas com as cores tradicionais do bloco: azul, verde, vermelho e amarelo. “A partir das 11h estaremos nos concentrando no Parque Halfeld, para descer pelo Calçadão até a Praça da Estação às 13h. A partir do próximo dia 21 de janeiro, iremos ensaiar na praça Jarbas de Lery Santos, no São Mateus, aos sábados, das 15h às 19h até o dia 11 de fevereiro, dia do nosso ensaio geral. Nos dois primeiros ensaios estaremos recebendo inscrições de novos integrantes. Quem quiser participar do bloco também pode se inscrever na banca de jornal que fica na Rua Oscar Vidal, esquina com a Avenida Rio Branco”, convida.

O bloco não irá se apresentar com as escolas de samba no Parque de Exposições, mas deve retornar ao desfile em 2018. “Estamos em negociação para que no ano que vem possamos voltar a abrir o carnaval da cidade”, ressalta Filho. “Neste ano nós optamos pela folia no Calçadão por conta da maior interação com o público, que é algo que valorizamos bastante”.

O presidente pede ainda que o público que quiser assistir ou participar dos ensaios contribua com doações de material escolar ou alimento não perecível. As doações serão encaminhadas ao Ceprom e ao Abrigo Santa Helena.