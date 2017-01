Assembleia Legislativa inicia seleção para Galeria de Arte e Teatro

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) começa, na próxima segunda-feira, 23, o processo seletivo para a ocupação da Galeria de Arte do Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema e do Teatro da Assembleia em 2017. As inscrições para os dois espaços serão gratuitas e poderão ser feitas presencialmente ou pelo correio, até 24 de fevereiro. Os editais estão disponíveis no portal www.almg.gov.br/almg_cultural.

Para a Galeria, poderão ser enviadas candidaturas de pessoa física ou jurídica, em todas as modalidades. O Teatro poderá receber propostas de pessoas jurídicas e profissionais das artes cênicas e da música (produtores, atores, bailarinos, músicos e profissionais congêneres).

Não será permitida no processo seletivo a participação de quem já tiver sido contemplado pelo edital de 2016 de ocupação desses dois espaços da ALMG.

GALERIA

Podem ser inscritas para a Galeria de Arte exposições e mostras de artes visuais nas modalidades de pintura, desenho, escultura, gravura, documento, fotografia, instalação e outros. As exposições ocorrerão de maio a dezembro de 2017, com entrada franca.

No caso do artesanato, será publicado, em até 60 dias, um novo edital, específico para as cooperativas, que terão datas reservadas no espaço.

TEATRO

O Teatro receberá inscrições para a realização de espetáculos de Artes Cênicas e de Música, que também ocorrerão de maio a dezembro deste ano. As apresentações deverão ser direcionadas ao público infantil ou ao adulto.

DOCUMENTOS

A documentação solicitada no edital para a ocupação dos dois locais deverá ser encaminhada pessoalmente ou pelo correio para:

Rua Rodrigues Caldas, 30 - andar térreo

Bairro Santo Agostinho - CEP: 30.190-921

Belo Horizonte - Minas Gerais

É preciso especificar no envelope "Teatro da Assembleia" ou "Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema", dependendo do foco do projeto. A data considerada será a da postagem no correio.

Mais esclarecimentos sobre o edital ou a documentação necessária para a inscrição podem ser obtidos junto à Gerência de Relações Institucionais da ALMG, pelo telefone (31) 2108-7303 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .