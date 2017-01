Vale do Paraibuna reedita enredo sobre a criação do mundo na crença Iorubá

A escola de samba Vale do Paraibuna foi fundada no dia 8 de março de 1999 pelo atual presidente, Valtencir Feliciano Ribeiro. Segundo ele, a agremiação nasceu do bloco Boca Maldita, popular no bairro Santo Antônio, zona Leste de Juiz de Fora. “Em 2000 a Vale do Paraibuna desfilou pela primeira vez como escola de samba, com as cores verde, vermelha e branca, ficando na sexta colocação do grupo B”, relata Ribeiro.

Em 2002, a escola de samba foi vice-campeã e subiu para o grupo A. Em 2006 foi campeã pelo grupo B, tendo novamente o direito de desfilar no grupo especial no ano seguinte. Em 2012 e 2014 a escola alcançou o primeiro lugar no grupo C. “Em 2015, no último desfile, a agremiação não alcançou uma boa colocação e teria sido rebaixada para o grupo C. Entretanto, a Vale do Paraibuna foi convidada pela Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora a desfilar no grupo B em 2017”, continua o presidente.

Neste ano, a agremiação irá reapresentar o enredo que a coroou campeã em 2006, “Omi - a criação do mundo na tradição Iorubá: acima de Deus nada, abaixo de Deus água”, composto por Martin Moure, Nilmar Romano, Tito Cavepe e o falecido Paulo Carioca. “O enredo foi reeditado pelo mesmo carnavalesco da época, Diomário de Deus. Omi significa água na linguagem Iorubá. Contaremos em samba a história do começo do mundo, que foi formado pelos orixás de acordo com a crença”, completa o fundador.

Com a redução da verba para o carnaval na cidade, a escola de samba irá se apresentar com apenas 250 componentes. “Teremos nove alas, dois carros alegóricos e um tripé no nosso desfile”, finaliza Ribeiro. “O carnavalesco é o José Adriano de Souza, o mestre de bateria é o Magela, e o casal de mestre-sala e porta bandeira é formado por Rodrigue Costa e Ana Beatriz”.