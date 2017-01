Bezerra da Silva será homenageado em JF nesta terça

A Quadra da Escola de Samba Mocidade Independente do Progresso se transforma no reduto da malandragem genuína nesta terça-feira, 17. O Tribuno à Bezerra da Silva, organizado pelo Instituto Cultura do Samba, promete animar aos participantes e cantar sambas que desde a década de 1960 contam as histórias observadas e vividas nas comunidades do Rio de Janeiro.



Para o presidente do Instituto, Regis da Vila, falar e cantar Bezerra são sempre motivos de emoção. “Além de inspiração, ele sempre foi um amigo querido. Frequentei a sua casa e tive oportunidade de conviver com o mestre. É uma noite que nos encontramos para falar da vida e de alegria. Saudade se cura cantando”.



A homenagem ao “Embaixador da favela”, como foi carinhosamente apelidado, acontece a partir das 19h, na Rua Jorge Knopp, sem número bairro Progresso. O evento tem entrada gratuita e contará com a participação do Dr. Magno, afilhados e simpatizantes do Mestre. O dançarino Cristiano e Mestre Vice se apresentarão abrilhantando ainda mais a noite.