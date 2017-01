Real Grandeza traz 600 pessoas para desfilar com o enredo “O Circo”

A escola de samba Real Grandeza nasceu de uma discussão na diretoria da Feliz Lembrança, quando alguns dos diretores desta agremiação resolveram fundar um bloco de brincadeira, sem fins competitivos, que saía nas ruas centrais de Juiz de Fora. Com o sucesso e a grande adesão de foliões, o bloco evoluiu para escola de samba em 1969, com ginásio estabelecido na Avenida Brasil, próximo à Avenida Sete de Setembro.



A agremiação possui nove títulos do Carnaval de Juiz de Fora. No último desfile, em 2015, a Real Grandeza ficou em terceiro lugar no Grupo A. O presidente da escola, Luiz Carlos Masson, explica que o desfile deste ano será realizado graças ao esforço das agremiações em conjunto com a Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora. “Resolvemos unir as escolas pelo retorno do Carnaval na cidade. Apesar da diminuição em 30% da nossa verba, estamos nos sacrificando para trazer ao Parque de Exposições a tradição das escolas da cidade, além de apresentações musicais de qualidade”, afirma.



O enredo de 2017 é uma releitura de “O Circo”, escrito por Gilson Campos e Geraldo Souza em 1974. “Estou reeditando esse enredo que se tornou célebre com a apresentação de Lincoln Brandi. Essa será uma homenagem aos poetas que criaram a letra e a melodia”, completa o presidente.



De acordo com Masson, no total, serão 40 destaques no desfile deste ano. “Teremos três carros alegóricos e um tripé, 13 alas e cerca de 40 destaques. O mestre-sala é o Guilherme, e a Mayara é a porta-bandeira. A bateria é comandada pelo Mestre Jansen Narciso, com a presença do Gilson, Cristiano, da Jô e do Reginaldo. As fantasias e destaques são obra de Chavinho Esteves, e Cláudio Menezes é o responsável pela confecção e criação de alas. Seremos quase 600 pessoas desfilando pela Real Grandeza”.