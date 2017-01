Recordar é Viver – Eleita marchinha que vai sacudir o bloco de carnaval do Centro de Convivência do Idoso

O Centro de Convivência do Idoso (CCI), definiu, nesta sexta-feira, 13, a marchinha que vai embalar o carnaval de cerca 400 idosos no dia 23 de fevereiro pelas ruas do Centro de Juiz de Fora. Após as apresentações de seis intérpretes, a marchinha de Raimundo Januário de Jesus, de 76 anos, foi a escolhida pelo público, que decidiu após empate. O CCI recebeu como jurados a subsecretária de Gestão Suas e Inclusão Socioprodutiva, Tammy Claret Monteiro, a superintendente da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), Eliane Keil, a relações públicas do Instituto Cultura do Samba, Ana Beatriz, e o cantor e compositor Thiago Miranda.

Minutos antes das apresentações, os compositores distribuíram a letra dos sambas para os quase 150 idosos acompanharem e torcerem juntos. Entre os critérios para definir a marchinha vencedora, foram analisados melodia, harmonia e ritmo da canção. Embora a interpretação não fosse avaliada, os candidatos cantaram animados. As seis músicas falaram sobre gerações. Durante a apuração dos votos, alguns idosos se fantasiaram e dançaram clássicas marchinhas, como “Jardineira”, “Cabeleira do Zezé” e “Abre Alas”, chamando os amigos para celebrar.

Com todos os intérpretes no palco, Raimundo recebeu, pela segunda vez, a notícia da coroação de sua marchinha para embalar o carnaval de 2017 do CCI. “O samba para mim é vida, e como o tema deste ano era Viva a Vida, a composição foi pura alegria. No CCI encontramos essa vida, pois aqui conhecemos pessoas, cantamos, dançamos. Além de tudo, estamos aprendendo e descobrindo que sempre é possível aprender algo mais para vivermos com muita alegria. Viva a vida! Viva o Recordar é Viver!”.

A subsecretária Tammy Claret Monteiro ressaltou que foi uma experiência enriquecedora ver um serviço da assistência com uma participação tão grande e espontânea. “Gostei de todas composições, e foi um momento de celebração da vida”.

Marchinha eleita

Viva a Vida

Raimundo Januário de Jesus

Iê, rê rê, iê rê, iê rê, iê rê rê

Vamos cantar

No bloco Recordar é Viver

A alegria vai chegar

E a Amac… Na Amac a melhor idade

Tem o seu valor

Se diverte com alegria

Canta e dança como muito amor.

Vem com sabedoria

Vida a vida com louvor

Falando versos em poesia

Girando o corpo com esplendor

Iê, rê, rê

A unidade

O CCI é um serviço da SDS, executado pela Amac, que realiza ações visando a garantir o envelhecimento saudável no município. Entre as atividades oferecidas, estão aulas de ginástica, dança, trabalhos manuais, teatro, jogos, ioga e aulas de informática. A unidade fica na Rua Espírito Santo, 434 – Centro. O telefone de contato é o 3690-7365.

Fonte: Assessoria PJF