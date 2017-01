Turunas do Riachuelo é a "Campeã das Campeãs" na folia juiz-forana

Uma das mais célebres escolas de samba da cidade, a Turunas do Riachuelo surgiu a partir do bloco “Feito com Má Vontade”, que desfilou pela rua Silva Jardim e pelo Largo do Riachuelo no carnaval de 1933. No ano seguinte, a agremiação foi fundada por José Oceano Soares, e fez história como a primeira escola de samba de Minas Gerais e a quarta em todo o Brasil.

“O nome Turunas, que significa ‘batuta’, ‘valente’, foi inspirado em um conjunto que se apresentava no Rio de Janeiro, ‘Turunas de Mauriceia’. José Oceano Soares gostou do nome e trouxe a ideia para seus companheiros, que aprovaram e incluíram o nome Riachuelo, como forma de homenagear o reduto da escola”, explica o carnavalesco Diomário de Deus. “Inicialmente a agremiação utilizava as cores vermelho e branco, mas, devido ao surgimento de outras escolas e às constantes brigas nos desfiles, preteriu-se o azul e branco, que perdura até hoje”.

A Turunas sempre participava de batalhas de confetes, e tinha o costume de se apresentar durante todo o ano, como uma forma de expressão musical. “A escola se destacava nos carnavais, e com isso passou a receber o título de Campeã das Campeãs, por conta das inúmeras premiações que recebia”, continua Diomário. “O tempo foi passando e vários nomes ilustres se juntaram à família azul e branco, como Mamão, Zé Kodack, Pimpinela, Nívea Bracher, Sylvandiro Fratesch, Paulo Rogério e muitos outros”.

A agremiação foi campeã do Carnaval juiz-forano nos anos de 1974, 1975, 1976, 1978, 1979 e 1983. Com a crise financeira da década de 80, a Turunas interrompeu os desfiles por alguns anos. “Voltamos a ser campeões em 2002 e 2003. Em 2006 a agremiação venceu novamente com o enredo ‘Ópera Negra’, e se tornou bicampeã em 2007 com ‘Nóis é mineiro de Minas Gerais, Uai...’. Em 2012, a Turunas do Riachuelo reeditou o enredo ‘AEIOUrca’ e sagrou-se a campeã do Grupo B, conquistando o direito de retornar ao Grupo A”, lembra o carnavalesco. “Em 2015, no nosso último desfile, apresentamos o enredo ‘O sol nasce para todos’. Fomos vice-campeões por apenas um décimo de diferença para a Unidos do Ladeira”.

Conhecida por seu grande número de componentes, a Turunas terá que abandonar a tradição de ter muitas pessoas no desfile neste ano, por causa da crise financeira. “Teremos entre 500 e 600 pessoas desfilando, distribuídas em três alegorias e 12 alas. O casal de mestre-sala e porta-bandeira, Rodrigo Costa e Ana Beatriz, sempre alcança a nota máxima nos desfiles desde sua estreia em 2012. Eles já venceram quatro vezes o Troféu Pimpinela, que ocorre anualmente após o carnaval, e hoje é a maior premiação da folia juiz-forana”, completa o integrante da Turunas do Riachuelo.

O enredo de 2017 será a reedição do samba de 1976, que rendeu o tri-campeonato à escola: ‘Canto à Estrela’, de Nívea Bracher e Sylvandiro Fratesch, com composição de José Carlos e Dilermano Saratogo. “Nessa nova roupagem, o título do enredo passa a ser ‘Canto à Estrela Dalva, um hino ao amor’. Vamos contar a história da vida e da obra de Dalva de Oliveira, que será representada através de canções famosas que a mesma interpretou”, finaliza Diomário.