Abertas inscrições para a Colônia de Férias do Mamm

A tradicional Colônia de Férias do Museu de Arte Murilo (Mamm) Mendes está com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro. A iniciativa terá duas turmas: a primeira, entre os dias 17 e 20, voltadas para crianças de 7 a 9 anos, e a segunda, entre 24 a 27 de janeiro, destinada para a faixa etária de 10 a 12 anos. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, através do telefone 3229-7621, no horário das 9h às 17h.

A Colônia de Férias tem uma programação repleta de ações para formação dos pequenos. As dinâmicas incluem visitação aos setores do Mamm e do Memorial Itamar Franco, oficinas de criação livre em artes, contação de histórias e recreação.

As vagas são limitadas.

Fonte: Assessoria UFJF