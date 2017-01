Exposição “Esplendor das Formas” estará aberta no domingo

Quem ainda não visitou a mostra “Esplendor das Formas – Esculturas no acervo do Museu Mariano Procópio” terá oportunidade extra nos próximos domingos, 15 e 22 de janeiro, das 10h às 18h, com entrada até as 17h. A demanda de público é grande, e serão beneficiadas pessoas que não têm disponibilidade para visitar o Museu nos dias úteis. Desde que foi inaugurada, em agosto de 2016, a exposição recebeu mais de dez mil visitas, com maior frequência nos quatro feriados, que totalizaram 2.178 visitantes.

As esculturas selecionadas ocupam a Galeria “Maria Amália” e duas salas anexas, que compõem o núcleo original do Prédio “Mariano Procópio”, inaugurado em 1922, onde foram restaurados a claraboia e o lanternim. Estão expostas 232 obras do acervo, produzidas em diferentes estilos, técnicas e usos. As obras mais antigas são de civilizações do Egito e da Grécia, e outras são vinculadas à produção artística europeia e brasileira dos séculos XIX e XX.

A visitação é gratuita, e a entrada é pelo Parque, de terça a sexta-feira e feriados, das 10h às 18h, com entrada até as 17h. Visitas monitoradas para grupos e atendimentos especiais para pessoas com dificuldade de locomoção podem ser realizados mediante agendamento pelo telefone: 3690-2027.

SERVIÇO:

“Esplendor das Formas: Esculturas no Acervo do Museu Mariano Procópio”

Horário de visitação: terça a sexta-feira e feriados, de 10h às 18h, com entrada até as 17h.

*Funcionamento especial nos dias 15 e 22 de janeiro (domingo), das 10h às 18h. Entrada franca.

Local: Galeria “Maria Amália”, no Prédio “Mariano Procópio” (acesso pelo parque)

Rua Mariano Procópio, 1.100 – Bairro Mariano Procópio. CEP: 36035-780. Tel.: (32) 3690-2211