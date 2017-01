Mocidade Alegre é a escola de samba mais nova de JF

A Mocidade Alegre, cujo símbolo é a águia e as cores são o vermelho, o amarelo, o azul e o branco, é a escola de samba mais nova da cidade. De acordo com o diretor geral de carnaval da escola, Henrique Araújo, a Mocidade foi fundada em 21 de janeiro de 2002 pelo presidente, Francisco Leopoldo, que já faleceu, e pelo atual presidente, Marcos Tadeu. A dupla idealizou a escola durante uma viagem, e colocou o plano em prática ao retornar para Juiz de Fora.

“Desfilamos pela primeira vez em 2003, com um enredo que homenageou os Mamonas Assassinas. Fomos crescendo aos poucos, vencemos o desfile do grupo C em 2006, fomos campeões pelo grupo B em 2010, e, em 2011, ganhamos o título pelo grupo A. A Mocidade chegou a retornar ao grupo B em 2014, mas agora já estamos de volta ao Grupo Especial”, explica Araújo. “Somos a única escola da cidade a ganhar em todos os três grupos”.

A Mocidade Alegre possui cerca de 500 componentes, divididos em 12 alas e três carros alegóricos. “Nosso Mestre de Bateria é o Batista, e o casal de Mestre-Sala e Porta Bandeira é representado pelo Douglas e pela Paola”, continua o diretor geral. “Não temos um carnavalesco, mas sim a Comissão do Carnaval, formada por cerca de dez pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do desfile. A equipe engloba figurinistas, alegoristas e criativos que trabalham com a concepção e o desenvolvimento do enredo da escola”.

Em seu último desfile, no ano de 2015, a escola foi campeã do carnaval pelo grupo B, com seu enredo em homenagem ao Museu Mariano Procópio. Neste ano, em comemoração aos 50 anos de carnaval em Juiz de Fora, todas as escolas vão homenagear antigos enredos nos desfiles de 18 e 19 de fevereiro. “Como a Mocidade é uma escola relativamente nova, escolhemos homenagear uma extinta escola que fazia parte do nosso reduto, na zona Sul: a Unidos dos Passos. Vamos reinventar o enredo da exaltação do Rio São Francisco, que ficou conhecido na cidade como o Enredo do Vaqueiro”, relata o representante da Mocidade Alegre.

Ainda segundo Araújo, a escola comemora 15 anos em 2017. “Tradicionalmente, a característica marcante da nossa escola é a juventude dos integrantes, inclusive os membros da diretoria. Nesse pouco tempo desde a fundação da Mocidade, nos orgulhamos de estar entre as maiores escolas de Juiz de Fora, sendo a única na região Sul da cidade”, conclui.