Grupos de foliões mantêm tradição do Dia de Reis nas comunidades

Nesta quinta-feira, 6, é comemorado o Dia de Reis, que marca a peregrinação dos Reis Magos até Jesus Cristo após seu nascimento. Em Juiz de Fora, as comunidades celebram a data todos os anos com desfiles e festividades. De acordo com o presidente da Associação dos Grupos Folclóricos de Minas Gerais, André Brasilino, há sete grupos de Folia de Reis na cidade.

“As Folias deixam a cidade na noite do dia 24 de dezembro, e chegam dia 6 de janeiro, representando a viagem dos Reis Magos, que durou 12 dias”, conta Brasilino. “Os grupos têm vários representantes, como os palhaços. Eles representam os soldados de Herodes que queriam perseguir e matar Cristo. Os outros foliões representam os Magos do Oriente que entram nas casas desejando paz, saúde e prosperidade".

Conforme Brasilino, em Juiz de Fora, a maior parte dos grupos se concentra em comunidades da zona Sul, onde cantam de casa em casa. "Nesta quinta eles retornam das cidades vizinhas com a Bandeira dos Santos Reis para participar das festas. As comemorações envolvem distribuição de alimentos e um almoço para toda a comunidade”.

No próximo dia 21 haverá um desfile de Folia de Reis no Centro da cidade, depois da festa de São Sebastião, com canto e dança dos foliões no Calçadão da Rua Halfeld.