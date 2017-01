Concurso elege Rei e Rainha do Carnaval nesse sábado

No próximo sábado, às 22h, acontece a competição que irá eleger a Rainha, o Rei Momo, a Primeira Princesa e a Segunda Princesa do Carnaval 2017. A festa terá lugar no Ginásio do Olímpico, na Rua Benjamin Constant, 177, Centro. De acordo com o diretor de comunicação da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora, Fernando Baldioti, as agremiações já estão se preparando para encher e alegrar a casa.

“A expectativa está bem grande, e as escolas já estão preparando seus enredos e alegorias para esse momento. Teremos a abertura do evento às 22h com o grupo de pagode Melhor Assim, seguido pela bateria Show da Lívia. Por fim, teremos a abertura do concurso propriamente dito, onde primeiro irão desfilar os quatro candidatos a Rei Momo, e depois, as 11 candidatas ao posto de Rainha, Primeira Princesa e Segunda Princesa”, relata Baldioti. “Este ano ainda teremos uma novidade: a eleição da Candidata Simpatia, que será escolhida pelas colegas”.

O corpo de jurados vai escolher as vencedoras de acordo com os quesitos samba no pé, simpatia, espírito carnavalesco, beleza e elegância. “O Rei Momo, por sua vez, será escolhido de acordo com sua animação, simpatia, desembaraço, espírito carnavalesco e espirituosidade”, continua o diretor de comunicação. “O Rei Momo não precisa ser filiado a nenhuma agremiação. Por tradição, cada uma das nove escolas manda sua candidata, além das candidatas independentes, que este ano serão duas. A rainha e o rei eleitos ganham R$2 mil cada, a Primeira Princesa recebe o valor de R$600 e a Segunda Princesa, R$400”.

Os ingressos já estão à venda por R$15 na Casa Chic, na Rua Marechal Deodoro, 196, e também serão vendidos pelo mesmo preço no dia do concurso, na bilheteria do Estádio. As mesas, que têm quatro lugares, também podem ser adquiridas na Casa Chic por R$120. Quem entrar com ingressos de cortesia deve levar 1 kg de alimento não perecível, com exceção de fubá e sal, que serão doados para instituições de caridade.

Ainda Segundo Baldioti, o CD com os sambas enredo nas nove escolas de samba da cidade já foi lançado e estão à venda no Museu do Disco, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM). “Cada presidente de agremiação ajuda a animar a torcida das escolas, mas é importante que a população participe desse momento e cante junto na festa”, finaliza.