Reveillon da Comunidade Resgate acontece neste sábado

A Comunidade Resgate realiza nesse sábado, 31, mais uma edição do “Reveillon Resgate”. O evento, que acontecerá na Sede da Comunidade, terá início às 22h, com vários momentos de oração, confraternização, evangeliza show e encerramento com a celebração da Santa Missa às 4h. O evento também conta com um jantar especial.

Haverá também, durante toda a noite, um espaço voltado para as crianças entre 4 e 11 anos. Os ingressos são limitados e estão sendo vendidos nas livrarias católicas. O valor para adultos é de R$35 e para crianças de 5 a 12 anos R$15. No dia do evento também haverá vendas e a entrada custará R$40. A comunidade fica localizada na Rua Costa Carvalho, 76, bairro Costa Carvalho. Informações pelo telefone 3235-6300.

Fonte: Assessoria Comunidade Resgate