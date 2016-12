Prefeitura organiza programação de fim de ano em Juiz de Fora

Assim como no ano passado, a Prefeitura preparou uma programação gratuita para o Ano Novo em Juiz de Fora. “Nem todos podem viajar e, pensando nesse público, que também acompanhou a chegada de 2016 na cidade, a banda Zona Blue irá se apresentar por volta das 11h do sábado, dia 31, no Parque Halfeld, em frente à Câmara Municipal”, conta o Secretário Adjunto de Governo, Paulo Gutierrez.

Ainda segundo Gutierrez, o Terreirão da Avenida Brasil irá receber as baterias das escolas de samba locais. “Também do dia 31, 12h30, as inscritas no concurso de Rainha do Carnaval 2017 serão apresentadas no Terreirão. No ano passado, o público nos surpreendeu e compareceu em peso à Avenida Brasil para ver as escolas”, completa.

A partir das 0h, na virada do ano, haverá a tradicional queima de fogos no Morro do Imperador. “A queima de fogos irá durar cerca de seis minutos. É importante lembrar que, para a segurança da população, o mirante será interditado às 20h”, finaliza o Secretário Adjunto de Governo. “Convidamos a todos para participarem dessa festa, comemorando conosco a passagem de mais um ano”.