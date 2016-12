The Beatles Forever e Urbana Legio se apresentam em frente à Câmara nesta sexta

A Câmara Municipal de Juiz de Fora encerra o projeto Canta e Encanta, edição 2016, nesta sexta-feira, 23, com um grande show da Banda Beatles Forever e Urbana Legio. A apresentação acontece às 18h, nas escadarias do Legislativo. O Canta e Encanta é um projeto criado pela atual Mesa Diretora para celebrar o Natal em Juiz de Fora. Este ano foram promovidos nove concertos, com diferentes corais e grupos como o Coral dos Curumins, do Colégio Academia, da Cesama, Banda da Polícia Militar, entre outros.

Francisco Bustamante, o Chico, intérprete de Paul McCartney, promete um show digno dos rapazes de Liverpool. O repertório é recheado de sucessos da banda mais bem sucedida da história. Chico destaca, ainda, a satisfação em fazer parte do Natal Legislativo e de encerrar a segunda edição do projeto Canta & Encanta. Para Francisco, “participar desta iniciativa é uma excelente oportunidade de poder levar à população, que muita vezes não tem como estar nos shows, os sucessos dos Beatles, além de poder divulgar o trabalho realizado pela banda”.

O presidente da Câmara, vereador Rodrigo Mattos (PSDB), explica que o projeto Canta & Encanta acompanha todo um projeto de revitalização do prédio da Câmara que passou por reforma e pintura e está decorado para o Natal. “Neste fim de ano, estamos trazendo o espírito do Natal para as portas do Legislativo. Em um momento de crise econômica como a que vivemos, as pessoas acabam ficando desanimadas e perdendo um pouco o espírito natalino. Nossa intenção é não deixar esta magia cair e proporcionar aos juiz-foranos momentos de alegria e descontração neste final de ano”, finaliza Rodrigo.

Fonte: Assessoria