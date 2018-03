PJF divulga novas listas de convocação na área da educação

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nesta quinta-feira, 8, nova listagem de convocação dos aprovados nos processos seletivos de contratação de professores para atuação no ano letivo de 2018. Estão sendo convocados professores de ciência, artes, história, inglês (Edital nº 336) e dança (Edital nº 337), que deverão comparecer ao Centro de Formação do Professor (CFP), na Avenida Getúlio Vargas, nº 200, Centro, nesta sexta-feira, 9, às 8h30.



A convocação abrange também professores de educação física, geografia, matemática, português (Edital nº 336), música e informática (Edital nº 337), que deverão se apresentar no mesmo dia e local (CFP), às 14h30. As informações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) e podem ser conferidas nos seguintes links:

- Edital nº 336

- Edital nº 337

COORDENADOR PEDAGÓGICO E SECRETÁRIO ESCOLAR



A PJF também divulgou a listagem de convocação dos candidatos aprovados nos processos seletivos para contratação de secretário escolar (Edital Nº 329) e coordenador pedagógico (Edital Nº 338), para atuação no ano letivo de 2018, na rede municipal de ensino. Os convocados deverão comparecer ao Centro de Formação do Professor às 8h30, nesta sexta-feira, 9, para escolha da vaga. As listas podem ser acessadas nos links abaixo:

- Secretário escolar (Edital Nº 329)

- Coordenador pedagógico (Edital Nº 338)

Fonte: Assessoria/PJF