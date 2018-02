Via 040 oferece 30 vagas para pessoas com deficiência

A Via 040, concessionária responsável pela gestão da BR-040 entre os municípios de Brasília e Juiz de Fora, oferece 30 vagas para diversas áreas, exclusivas para Pessoas com Deficiência. As oportunidades são para candidatos moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte e também dos municípios de Cristalina (GO), Paracatu (MG), Lagoa Grande (MG), João Pinheiro (MG), Três Marias (MG), Felixlândia (MG), Curvelo (MG), Sete Lagoas (MG), Congonhas (MG), Cristiano Otoni (MG) e Barbacena (MG).



Os interessados em participar do processo seletivo devem possuir ensino médio completo e experiência em áreas administrativas. Também é desejável conhecimento de informática. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , preenchendo o campo assunto com "Vagas PCD - Nome da Cidade".



De acordo com a empresa, o salário é compatível com o mercado e inclui diversos benefícios.

