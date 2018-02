CISDESTE seleciona médicos para Juiz de Fora, Carangola e Muriaé

Estão abertas, até as 15h desta terça-feira, 20, inscrições para processo de contratação temporária de médico e formação de cadastro de reserva para as unidades do SAMU em Carangola, Juiz de Fora e Muriaé (Edital Nº 003/2018). O credenciamento pode ser feito pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .



Para Carangola, foi aberta uma vaga mais a formação da reserva. Já Juiz de Fora e Muriaé, formarão cadastro de reserva para a função. O salário é de R$5.822,70, para uma jornada de 24h por semana. A seleção consta de análise da experiência profissional e entrevista.



O processo tem validade de 180 dias e as inscrições são gratuitas.

Da redação/Assessoria