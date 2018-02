Escola de Saúde Pública credencia profissionais para o curso Técnico em Enfermagem

A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) está com edital (02/2018) aberto para a seleção de docentes para o curso Técnico em Enfermagem. As vagas são destinadas aos profissionais com formação em Enfermagem, com experiência em docência e como Enfermeiro. As aulas e outras atividades serão em Belo Horizonte.



O curso tem por objetivo formar Técnicos de Enfermagem, habilitando os profissionais Auxiliares de Enfermagem já inseridos e atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS), e é desenvolvido alternando períodos de concentração (aulas teóricas) e dispersão (prática supervisionada), utilizando a metodologia de integração ensino-serviço.



As inscrições devem ser realizadas até 5 de maro de 2018 por meio dos links:



• Docente de Dispersão/Estágio (DD4): https://goo.gl/forms/S2naxkKwO2l3PasB2



• Docente de Concentração (DC5) - https://goo.gl/forms/kAMGyi2xNUoPN6Rl2



• Docente de Dispersão/Estágio (DD5) - https://goo.gl/forms/A6VakhRFzTYdGhLL2

Fonte: Assessoria