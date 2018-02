Corpo de Bombeiros abre concurso com 30 vagas para oficiais

Com edital publicado, está aberto o concurso público para admissão no Curso de Formação de Oficiais (CFO BM) do Corpo de Bombeiros militar de Minas Gerais para o ano de 2019. São 30 vagas ofertadas, sendo 27 para candidatos do sexo masculino e 3 vagas para candidatas do sexo feminino. A remuneração inicial da carreira é fixada em R$ 5.769,42.

O concurso será gerenciado pela Academia de Bombeiros Militar (ABM), por meio da Divisão de concursos, sendo a primeira fase executada pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). As inscrições podem ser efetuadas de 9 de abril a 9 de maio de 2018, com taxa de R$ 177,49, pelo site - http://www.gestaodeconcursos.com.br/.

O candidato que tiver dificuldades de acesso à internet poderá comparecer, durante o período de inscrição, diretamente nos endereços descritos no edital, apenas de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.

Requisitos

São requisitos previstos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais:

- ser brasileiro nato;

- possuir idoneidade moral;

- estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

- ter entre 18 e 30 anos de idade na data de inclusão prevista para 1º de fevereiro de 2019;

- ter, no mínimo, o ensino médio completo ou equivalente até a data de inclusão;

- ter altura mínima de 1,60m;

- ter aptidão física;

- ser aprovado em avaliação psicológica e toxicológica;

- ter sanidade física e mental;

- não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de bombeiro militar;

- não ter dado baixa por ?mau comportamento? ou conceito incompatível, nos termos do Regulamento Disciplinar de outra instituição militar estadual ou das Forças Armadas;

- não ter sido exonerado ou demitido da PMMG ou do CBMMG, com base no art. 146, incisos II, III, IV ou V, letra ?a? e caput do art. 147, da Lei Nº 5.301, de 16/10/1969.

Provas

O concurso contará com quatro fases, sendo:

- 1ª Fase; Prova objetiva e Prova de redação (Classificatório e Eliminatório);

- 2ª Fase, Exames Médicos Preliminares e Complementares e Teste Psicológico (Eliminatório);

- 3ª Fase, Teste de Capacitação Física (TCF), (Classificatório e Eliminatório) e Habilidades Natatórias (Eliminatório);

- 4ª Fase, Exame toxicológico (Eliminatório).

A Prova Objetiva ocorrerá em 10 de junho, em locais e horários a serem ainda divulgados, composta por 50 questões de múltipla escolha, referente ao Ensino Médio, valendo 2,0 pontos cada questão, sendo 5 questões de cada matéria: Língua Portuguesa; Literatura Brasileira; Matemática; Geografia; História; Direitos Humanos; Química; Biologia; Física; Língua Estrangeira - Inglês ou Espanhol. A redação versará sobre tema contemporâneo de conhecimento geral, no valor de 10 pontos.

O concurso terá validade de 30 dias, sendo prorrogável por igual período, contado a partir da data da publicação do resultado final e convocação para matrícula.

Fonte: Ache Concursos